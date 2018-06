Fazit:



Hui! Die gute Nachricht vorweg: Deutschland ist auch nach diesem 0:1 zum WM-Auftakt noch Weltmeister. Hat man das erst mal akzeptiert, erzählt man in den kommenden Tagen lieber auch eher von den vergangenen vier Jahren. Denn vom Spiel heute gibt es nicht viel Schönes zu berichten.



Die Schwächen aus der Vorbereitung, eine lückenhafte Abwehrkette und fehlende Kreativität im Angriff, sind also tatsächlich nicht nur Testspiel-, sondern auch Ernstspielnachlässigkeiten.



Von der ersten Minute an stellte Mexiko mit simplen Mitteln die deutsche Verteidigung vor große Probleme. Besonders auf der rechten Seite von Joshua Kimmich boten sich ungeahnte Räume für Mexikos Stürmer. Mats Hummels und Jérôme Boateng standen oft alleine gegen ein, zwei, drei Mexikaner, an der entscheidenden Szene aber sind auch sie nicht unschuldig. Es war einer der zahlreichen mexikanischen Konter, die Hirving Lozano in der 35. Minute zum entscheidenden 1:0 abschloss. Hummels rückte im Mittelfeld vorschnell raus und wurde mit einem einfach Doppelpass düpiert.



In der zweiten Hälfte wurde Deutschland zwar spielbestimmender, aber nie richtig torgefährlich. Die Einwechslung von Marco Reus reanimierte die Offensive, doch auch der WM-Debütant konnte die schwachen Leistungen der Weltmeister nicht kompensieren. "Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen einen besseren Gegner", sagte Mats Hummels nach dem Spiel und reichte damit die beste Aktion eines deutschen Nationalspielers 20 Minuten nach Abpfiff nach.



Hier lesen Sie gleich noch eine Kurzanalyse zur ersten deutschen WM-Auftaktniederlage seit 1982. Auch wenn es wehtut: Alle Tore des Spiels können Sie gleich noch in unserem Torschusstool nachstellen. Morgen lesen Sie dann die Reportage unseres Reporters Oliver Fritsch aus dem Stadion. Bis dahin!