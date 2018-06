Dios es grande, Gott ist groß in Mexiko. Über 90 Prozent der Mexikaner sind Christen, die allermeisten davon Katholiken. Eines der meistgeklickten Videos rund um den historischen Sieg der El Tri gegen Deutschland, der in Mexiko gefeiert wurde wie die Ankunft des Papstes, ist das von Paola. Die hatte ihre Großmutter dabei gefilmt, wie sie jedem Spieler Mexikos während der Nationalhymne am Fernseher ein Kreuz geschlagen hatte. "Zu einhundert Prozent überzeugt, dass wir deshalb gewonnen haben", twitterte Paola. Über fünf Millionen Menschen sahen sich dieses Video in den ersten Stunden an.

I’m 100% convinced my grandma was the reason Mexico won pic.twitter.com/9jBRF5wFPE — paola (@paolaa_janet) 17. Juni 2018

Probleme gibt es genug

Mexiko mag ein frommes Land sein. Die Probleme sind trotzdem groß. Korruption, mächtige Drogenkartelle und der Drogenkrieg. Im Jahr 2017 wurden 21.000 Morde offiziell dokumentiert, die Dunkelziffer ist weit höher. Der US-Präsident Donald Trump behandelt das Land hart, die angekündigten Importzölle würden Mexiko treffen. Die Armut im Land könnte sich weiter verschlimmern. Menschen, die vor ihr und Mord und Totschlag in den Norden flüchten, haben kaum noch eine Chance. Patrouillen spüren die Fliehenden auf, stecken die Erwachsenen in Gefängnisse, die Kinder in Heime. Illegaler Grenzübertritt sei ein Verbrechen, sagt Trump. Als neue Form der Abschreckung trennt er nun Kinder von ihren Eltern. Auch eine Form der humanitären Tragödie.

Der Stolz des Landes

Wenigstens für einen Tag kann da auch mal der Fußball helfen. Der Sport ist in Mexiko zwar nicht so mächtig wie Religion, aber er kommt nah an sie heran. Der Zuschauerschnitt bei Erstligaspielen liegt bei 25.000 Besuchern, der beste Wert in Nord- und Mittelamerika. Die El Tri ist der sportliche Stolz des Landes, sie kann Wunden heilen, aber auch neue aufreißen. Zum Beispiel, als es das erste Mal Gerüchte gab, dass Rafa Márquez, der größte Fußballer des Landes, eine Verbindung zu den Kartellen haben könnte.

Oder im Jahr 2016 bei der Copa América, als ein ganzes Land Fußballqualen litt. Die Mexikaner wollten den Titel gewinnen. Im Viertelfinale verloren sie 0:7 gegen Chile. Ihr Trainer Juan Carlos Osorio kauerte damals am Seitenrand, kniend, die Fingerspitzen zwischen die Lippen gepresst. Fans und Journalisten, womöglich auch die Spieler erwarteten seine Entlassung. Mexikos Verband gilt nicht als zimperlich. Osorio durfte wider Erwarten weitermachen.