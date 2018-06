Wir halten fest: Deutschland kann auch Brasilien, Sotschi das neue Maracanã. Und Kroos? Ist Kroos. Ganz Kroos. Einen Freistoß in dieser Situation, in Unterzahl, kurz vor dem WM-Aus, direkt aufs Tor zu zirkeln, nach diesem Spiel, das für ihn persönlich gemessen an seinen Fähigkeiten wenig Gutes hatte, ist mehr als bemerkenswert.



Hätte Kroos nicht getroffen, die WM wäre für den Titelverteidiger so gut wie beendet gewesen. Nun könnte es sein, dass sie erst richtig beginnt. Für alle englischsprachigen Leser: We Germans have a word for this: Erweckungsmoment.



Trotz aller Kroosartigkeit der letzten Aktion darf nicht übersehen werden, dass der Mannschaft die Selbstverständlichkeit der letzten Jahre abhandengekommen ist. Vor allem in der ersten Halbzeit leisteten sich zu viele Spieler zu viele leichtsinnige Fehler. Allen voran Kroos selbst, der mit einem schlimme Fehlpass das 0:1 verschuldete. Aber auch Gündoğan fehlte vieles, vor allem Genauigkeit. Schweden hätte durchaus höher führen können. Nach dem Seitenwechsel wurde es besser.



Bis Jérôme Boateng dachte, er muss sich in die Riege derer einreihen, die heute neben sich stehen. Sein Foul war unnötig, aber zu Recht wurde er dafür mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Deutschland musste in Unterzahl noch treffen, denn ein Unentschieden wäre wohl zu wenig gewesen.



Auch die Chancenverwertung war mehr als dürftig, typisches Indiz einer verunsicherten Mannschaft. All diese Probleme wird der späte Sieg gegen Schweden nicht auf einmal beheben, aber er kann helfen, ein bisschen an der Sicherheitsschraube zu drehen. Dass die WM für Deutschland auch nach dem Südkorea-Spiel weitergeht, ist nun wieder realistischer als noch vor wenigen Stunden.



Das war es mit dem Liveblog von uns. Auf ZEIT ONLINE lesen Sie gleich noch eine Kurzzusammenfassung, am Sonntagmorgen können Sie die Reportage unseres Reporter Oliver Fritsch aus dem Stadion lesen. Das nächste Blog gibt es dann am Mittwoch ab 15 Uhr, wenn Deutschland auf Südkorea trifft.