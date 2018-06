Die Handball-Europameisterschaft wird 2024 in Deutschland stattfinden. Beim Kongress der Europäischen Handball Föderation (EHF) in Glasgow setzte sich der Deutschen Handballbund (DHB) gegen die Schweiz und Dänemark durch. Mit 27 zu 19 Stimmen ging das Turnier an den DHB. Als Spielorte sind München, Köln, Hamburg, Berlin, Mannheim und Hannover im Gespräch. Die EM wird vom 12. bis 28. Januar ausgetragen.



"Die Konkurrenz war hart und hochklassig", sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes, Andreas Michelmann. Er sei dankbar und glücklich, dass sich die Arbeit ausgezahlt habe. Die Handball-EM werde erstmals in einem einzigen Land ausgetragen, hieß es der Mitteilung des DHB. Das Teilnehmerfeld werde bis dahin deutlich erhöht: Schon ab 2020 spielen 24 statt 16 Nationen. Auch die Zahl der Zuschauerinnen und Zuschauer soll steigen, Kriterium für die Hallen sei eine Mindestkapazität von 10.000 Plätzen. Für das Eröffnungsspiel ist das Düsseldorfer Fußballstadion vorgesehen.



Für die Männer-EM im Jahr 2022 bekamen Ungarn und die Slowakei den Zuschlag. Frankreich, Spanien und Belgien gingen leer aus. Die Frauen-EM 2022 werde von Slowenien, Mazedonien und Montenegro gemeinsam ausgetragen. Auch die Männer-Weltmeisterschaft vom 10. bis zum 27. Januar 2019 wird in Deutschland stattfinden: Austragungspartner ist Dänemark. Derzeit ist Spanien Handball-Europameister. Beim Finale in Kroatien setzte sich die Mannschaft mit 29:23 (12:14) gegen Schweden durch. Die deutschen Handballer hatten den Einzug ins EM-Halbfinale nach einer Niederlage gegen Spanien verpasst.