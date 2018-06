32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

England - Belgien 0:1

Zweifelsohne, liebe Leserinnen und Leser, haben mehr als 70 Prozent von Ihnen vor Beginn der Lektüre dieses Textes eine Wette darauf abgeschlossen, dass ich als Belgien-Patin Ihnen scheinheilig raten werde – so Sie denn Anhänger der deutschen Nationalmannschaft sind – doch einfach Ihre Fahne um 90 Grad zu drehen, so dass Sie fortan mit den Roten Teufeln und mir jubeln können.



Wiebke Porombka Ihr Herz schlägt eigentlich grün-weiß. Für irgendeinen Verein aus dem Norden Deutschlands. Jetzt ist sie als Patin der zwölfte Mann für die Belgier.

Höchstwahrscheinlich haben Sie deshalb auch bereits im Kopf ihre verschnupfte Anmerkung für den Kommentarbereich formuliert, dass Sie a) diesen mittelmäßigen Witz seit dem frühen Mittwochabend zum Erbrechen oft gehört haben, dass b) Schadenfreude zwar schön sein mag, aber der regelmäßige Hang zu ihr dennoch nicht für einen blitzsauberen Charakter spricht, und c) dass, obgleich dieser mittelmäßige Witz sich solcher Beliebtheit erfreut, er leider komplett unsinnig ist, weil man schwarz-rot-gold eben nicht zu schwarz-gold-rot machen kann, da kann man drehen, so viel man will.



Um mich nicht integrer zu machen, als ich bin: Die Aspekte a) bis c) hätten ich mich auch vor weniger als mittelklassigen Witzen nicht zurückschrecken lassen, wäre da nicht mein Briefträger. Mein Briefträger – obwohl oder weil er wegen mangelnder Briefkästen im Hausflur in unserem Viertel Tag für Tag fünf Stockwerke im Akkord hinaufsprinten muss (stellen Sie sich, was das Tempo angeht, in etwa einen Flügellauf von de Bruyne vor) – sprüht üblicherweise nur so vor Energie. Donnerstagfrüh aber schleppte er sich mir träge entgegen, den Kopf gesenkt.



Unnötig zu erwähnen, dass er glühender Anhänger des deutschen Teams ist. Ich hatte schon tief Luft geholt und versucht, mein Kichern in Zaum zu halten, um ihm den ungemein lustigen Rat zu geben, dass er doch seine Fahne ab jetzt einfach – da blitzte vor mir ein Bild vom Vortag auf:



Eben jener Postbote am Vormittag des Deutschlandspiels, bekleidet mit dem obligatorischen kurzärmligen gelben Sommer-Briefträger-Hemd. Man muss dazu wissen, dass mein Postbote seit Jahr und Tag, also bei sämtlichen Erfolgen des deutschen Teams, jeweils am deutschen Spieltag ein Deutschlandtrikot statt seiner Dienstkleidung getragen hat. Und eins muss man meinem Postboten lassen: Er hat das deutsche Team damit weit gebracht.



"Das Trikot?!", flüstere ich und bin vor Schreck plötzlich beinahe so bleich wie mein Postbote. Er senkt seinen Kopf noch ein Stück tiefer, murmelt etwas von widrigen Umständen am Mittwochmorgen, von Eile, ich meine, sogar das Wort Schwiegermutter zu hören, aber schwören kann ich es nicht. Wir wissen beide, was es bedeutet, wenn man im Fußball fahrlässig mit lang eingespielten Aberglaubensritualen bricht. Verzweifelt schaut mein Postbote mich an. Ich nicke ihm ernst zu. "Einer", sage ich ihm, "muss die Verantwortung für die Niederlage übernehmen." Mein Postbote nickt ebenfalls, nachdenklich und lange.