32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Frankreich – Argentinien 4:3



Es ist vorbei. Nachdem Argentinien sich mit Ach und Krach ins WM-Achtelfinale gerettet hatte, scheidet die Albiceleste nach der 3:4-Niederlage gegen Frankreich aus. Noch weiß niemand, ob daraus Konsequenzen für Trainer Jorge Sampaoli folgen (hoffentlich). Und niemand weiß, ob Lionel Messi heute zum letzten Mal im blau-weiß-gestreiften Trikot auf einem Fußballfeld gestanden haben wird (hoffentlich nicht). Aber immerhin weiß ich, was ich zu tun habe. Ich habe mir diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, aber ich erkläre hiermit nach acht Jahren mit sofortiger Wirkung meinen Rücktritt als ZEIT-Online-Patin der argentinischen Nationalmannschaft.

Ich verstehe nicht viel von Fußball. Und es gibt Menschen, die sich darüber aufregen, wenn Leute, die von Fußball nicht viel verstehen, sich zum Thema Fußball äußern, vor allem bei internationalen Turnieren. Ich würde diese Menschen ernst nehmen, würden sie ihrem Hobby im Keller nachgehen, hinter geschlossener Tür rumnerden und Siege mit einer Polonäse feiern. Aber das passiert ja nicht. Im Gegenteil. Alle zwei Jahre flutet Fußball vier Wochen lang sämtliche Nachrichtenkanäle, Kantinengespräche, das öffentliche Leben – und wenn man Pech hat, wird man von einem Autocorso überfahren.



Als jemand, der nicht viel von Fußball versteht, kann man das dann entweder still ertragen oder mitmachen. Zum Mitmachen braucht es eine Mannschaft. Was wenige Bundesbürger wissen: Man kann sich eine aussuchen. Meine war und ist und wird immer sein: die Albiceleste. Weil ich Argentinien mag. Weil Messi.

Der Verdacht, dass meine Liebe der Mannschaft kein Glück bringt, beschlich mich früh. 2006 stand ich mit blauweißen Chucks in Berlin im Stadion, als Argentinien im Viertelfinale gegen Deutschland ausschied. 2010 saß ich im blauen Kleid bei Freunden im Wohnzimmer, Argentinien lag 0:4 zurück gegen Deutschland, während Freunde mit mindestens ebenso wenig Ahnung und noch viel weniger Empathie "Mach noch einen rein!!!" schrien. Und dann natürlich 2014.

Es war nie eine dankbare Aufgabe, die Albiceleste zu lieben, auch in diesem Jahr nicht. Das Unentschieden gegen Island ließ Schlimmes befürchten. Dann die 0:3-Niederlage gegen Kroatien, nach der mich jemand, den ich für einen Freund hielt, ein Eintracht-Fan, per SMS verhöhnte (ich spreche übrigens nicht mehr mit dir, Dirk). Als Nigeria vor ein paar Tagen den Elfmeter verwandelte und Argentinien damit beinahe das Vorrunden-Aus bescherte, stand ich gerade vor einem Fernsehmonitor in einem mexikanischen Einkaufszentrum. Alle um mich herum applaudierten. Es gibt nicht viele Menschen, die die argentinische Nationalmannschaft lieben. Eigentlich nur die Argentinier. Und ich eben.