Frankreich hat Argentinien im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft mit 4:3 besiegt und steht damit in der nächsten Runde. Die Argentinier um Superstar Lionel Messi sind nach einem hochklassigen und spannenden Spiel ausgeschieden. Zwei sehenswerte Treffer von Kylian Mbappé entschieden die Partie.



Vor 42.873 Zuschauerinnen und Zuschauern in Kasan brachte Antoine Griezmann (13. Minute) Frankreich zunächst per Elfmeter in Führung. Kurz vor der Pause erzielte Ángel Di María (41.) den Ausgleich. Gabriel Mercado (48.) drehte die Partie nach dem Wiederanpfiff sogar kurzzeitig zugunsten der Argentinier.

Doch dann zeigten die Franzosen ihre Klasse: Ausgerechnet Abwehrspieler Benjamin Pavard, der zuvor die Führung für Argentinien verursacht hatte, erzielte mit einem Traumschuss (57.) den erneuten Ausgleich und Kylian Mbappé (64. und 69.) sorgte mit seinem Doppelpack für die 4:2-Führung der Franzosen. Sergio Agüero gelang in der Nachspielzeit (90.+3) nur noch der Anschlusstreffer zum 4:3.

Messi enttäuscht, Mascherano tritt zurück

Das Team von Trainer Didier Deschamps dominierte die Partie mit schnellem Fußball und verdiente sich so den Einzug ins Viertelfinale. Während Kylian Mbappé für die Franzosen brillierte, enttäuschte Messi auf der anderen Seite mit wenigen guten Szenen. Ein Tor in einem WM-K.-o.-Spiel wollte ihm wieder nicht gelingen.

Der in Argentinien ohnehin umstrittene Nationaltrainer Jorge Sampaoli ließ nach der Partie offen, ob er zurücktritt. "Es ist zu früh, konkrete Fehler zu analysieren. Es ist sehr schmerzvoll. Ich werde das heute nicht entscheiden", sagte Sampaoli. Mittelfeldspieler Javier Mascherano kündigte dagegen das Ende seiner Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft an. "Jetzt bin ich nur noch ein Fan der Nationalmannschaft. Ich hoffe, dass diese Jungs in Zukunft etwas erreichen können", sagte der 34-Jährige.



In der nächsten Runde trifft Frankreich am kommenden Freitag in Nischni Nowgorod auf Uruguay oder Portugal. Die beiden Mannschaften spielen am Samstagabend um den Einzug in die nächste Runde.