32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Frankreich – Peru 1:0



Schon das Wort Wandspieler ist hässlich. Nichts, was man mit einer Wand assoziieren würde, klingt besonders verführerisch: Steht in der Gegend herum, bewegt sich nicht, versperrt den Weg, man weiß nichts mit ihr anzufangen, außer bunte Bilder an ihr aufzuhängen. Schlimmstenfalls wird sie grundlos angeschrien, die Wand. Auf keinem Bolzplatz der Welt wird man Jungen oder Mädchen finden, die verträumt sagen: "Wenn ich mal groß bin, dann möchte ich Wandspieler werden, und zwar der beste der Welt!"

Dirk Peitz Digitalredakteur bei ZEIT ONLINE, hat in der E-Jugend das aktive Fußballspielen aufgegeben, nachdem er auf einem Aschenplatz einmal getestet hatte, was die Wendung "Grätsche auspacken" so für Schürfwunden auf dem eigenen Bein hinterlassen kann. Er hat dann auf Tennis umgesattelt, da trennte einen auch auf Asche angenehmerweise ein Netz vom Gegner.

Einer wie Olivier Giroud. Über den die Leute doch bereits gesagt haben, er sehe irgendwie alt aus, als er noch richtig jung war. Aber wie soll bitte jemand, der 1,92 Meter groß ist, nicht hüftsteif wirken? Als es Anfang des Jahres kurz hieß, Arsenal London könne in einer Art Tauschgeschäft Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund verpflichten und dafür den mittlerweile 31-jährigen Giroud nach Westfalen schicken, rümpften nicht wenige BVB-Fans die Nase: "Giroud? Nee, wirklich nicht. Eine Wand haben wir schon, das ist die Südtribüne."

Spätestens wenn sie das WM-Spiel Frankreich gegen Peru noch mal in Ruhe betrachten, was allerdings nicht zu empfehlen ist, werden sie sich grämen, dass der Wechsel nicht geklappt hat. (Giroud war es, der am Ende partout nicht von London nach Dortmund umziehen wollte.) Wenn es etwas Gutes über diese französische Mannschaft zu sagen gibt, die bisher so merkwürdig untertourig durch die unansehnliche Vorrunde dieser Weltmeisterschaft ruckelt wie ein allzu selbstgewisser Cabriofahrer über eine Dorfstraße, dann ist es das: Giroud verleiht seinem Team wenigstens eine klare Struktur.