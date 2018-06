Bald ist wieder Fußball-WM. Damit Sie ab Mitte Juni auch wissen, wann es voll wird in den Biergärten und Sie nicht von unzähligen schwarz-rot-goldenen Autospiegeln überrumpelt werden, haben wir für Sie die WM-Spiele der deutschen Nationalmannschaft schon einmal im Kalender eingetragen. Die, die schon feststehen, und die, die es werden können.

Die drei Vorrundenspiele sind bereits fest terminiert. Zum Auftakt trifft das DFB-Team am 17. Juni auf Mexiko, Anstoß ist um 17 Uhr. Das zweite Gruppenspiel gegen Schweden wird am 23. Juni um 20 Uhr angepfiffen, gegen Südkorea werden deutsche Büros am 27. Juni spätestens um 16 Uhr verwaist sein. Im Achtelfinale träfe Deutschland dann auf ein Team der Gruppe E, Brasilien oder die Schweiz wären mögliche Gegner. Wann die K.-o.-Spiele stattfinden, hängt davon ab, ob Deutschland Gruppenerster- oder -zweiter wird. Als Gruppenerster steigt das Achtelfinale am 3., das Viertelfinale am 7. und das Halbfinale (so der Fußballgott will) am 11. Juli. Als Gruppenzweiter finden die Spiele jeweils einen Tag früher statt. Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, nehmen Sie sich auch für den Abend des 15. Juli nichts vor. Schließlich wollen Sie nicht verpassen, wie der eingewechselte Nils Petersen Deutschland zum WM-Titel schießt.



Vor und während der Fußball-WM veröffentlichen wir weitere Grafiken, die wir hier sammeln.