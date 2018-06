Vizeweltmeister Argentinien ist in Moskau im ersten Spiel der Gruppe D nicht über ein 1:1 gegen Island hinausgekommen. Die Führung für die Südamerikaner erzielte Sergio Agüero in der 19. Minute, doch nur vier Minuten später egalisierten die Isländer bei ihrem ersten WM-Spiel überhaupt durch Alfred Finnbogason vom FC Augsburg.



Argentiniens Superstar Lionel Messi vergab in der 64. Minute einen Foulelfmeter. Den Siegtreffer auf dem Fuß, zeigte er Nerven und scheiterte vor 44.190 Zuschauern am überragenden Hannes Halldorsson im Tor der Isländer.



Von seinen letzten sieben Elfmetern verschoss Messi vier. Der Star des FC Barcelona wollte es nach seinem Fehlschuss erst recht erzwingen. Gefühlt landete jeder zweite Pass der Argentinier bei ihm. Doch er wurde immer mehr zur tragischen Figur: Was er auch machte, die nimmermüden Isländer warfen sich dazwischen – oder Messi zielte knapp vorbei. Der 30-Jährige musste sich die Bälle ungewohnt weit hinten erarbeiten, war aber wie gewohnt Dreh- und Angelpunkt im argentinischen Spiel.

Trotz hoher Feldüberlegenheit konnte der zweifache Weltmeister die abwehrstarken Isländer nicht mehr überwinden. Die abgeklärt wirkende Mannschaft verschaffte sich schnell Respekt, ging kompromisslos in jeden Zweikampf.



Die erste Chance für Island, das bei der EM 2016 in Frankreich als Überraschungsteam ins Viertelfinale gestürmt war, hatte Finnbogason in der 9. Minute. Auf der Gegenseite traf Agüero aus zwölf Metern in den rechten Winkel. Bei seinem ersten WM-Tor nutzte der nur 1,72 Meter große Offensivmann seine Wendigkeit im Strafraum gegen die Abwehrspieler Islands.

Fast im Gegenzug war Finnbogason erfolgreich. Dabei profitierte er von groben Unzulänglichkeiten in der Abwehr der Argentinier, der Keeper Wilfredo Caballero wie befürchtet keinen großen Rückhalt geben konnte. Mit 36 Jahren bestritt Caballero im erst vierten Länderspiel sein WM-Debüt.

Island blieb trotz des Torerfolges bei seiner Maximal-Defensiv-Taktik, wenn der Gegner mit Argentiniens neuem Rekordnationalspieler Javier Mascherano (144 Einsätze) den Ball hatte.