Lionel Messi hat sich mit Argentinien ins Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft gerettet. Die Südamerikaner feierten in St. Petersburg ein 2:1 (1:0) gegen Nigeria und treffen damit als Zweiter der Gruppe D nun auf Frankreich. Messi in der 14. Minute und Marcos Rojo in der 86. Minute ermöglichten den Argentiniern mit ihren Toren das Weiterkommen. Für Nigeria war der Elfmetertreffer von Victor Moses in der 51. Minute am Ende zu wenig.



Der zuletzt blass gebliebene Messi bestimmte dieses Mal das Spiel. Bereits nach einer knappen Viertelstunde nahm er einen Pass von Éver Banega mit dem Oberschenkel mit und schoss oben links ins Toreck. Auch nach seinem Führungstreffer blieb Messi aktiv. Immer wieder ging er tief ins Mittelfeld zurück, um sich dort die Bälle zu holen. Wenn es gefährlich wurde, war Messi beteiligt. Sein Pass in die Lücke der nigerianischen Abwehr ermöglichte Gonzalo Higuaín eine Großchance (27.). In der 34. Minute lenkte Nigerias Torwart Francis Uzoho (34.) zudem einen Freistoß von Messi mit den Fingerspitzen an den Pfosten.

Einige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit hielt Mascherano den in Berlin geborenen Balogun im Strafraum am Trikot fest. Moses verwandelte den fälligen Strafstoß zum Ausgleich. Argentinien wäre bei diesem Spielstand ausgeschieden und brauchte folglich noch ein Tor. Messi mühte sich nun meist vergeblich. Statt Ballzauber gab es viele Fehlpässe. Glück hatten die Argentinier, als Schiedsrichter Cüneyt Çakır trotz Videobeweis nach Handspiel von Rojo nicht auf Strafstoß entschied. Dieser rettete mit seinem späten Schuss den glücklichen Sieg.

Island ist ausgeschieden

Erster der Gruppe D wurde Kroatien, das mit einer B-Elf 2:1 (0:0) gegen Island gewann und nun gegen Dänemark spielt. Für die Kroaten trafen Milan Badelj (53.) und Ivan Perišić (90.). Gylfi Sigurðsson Elfmetertor (76.) reichte Island nicht, um doch noch ins Achtelfinale zu kommen.

Das Spiel hatte ohne größere Torchancen begonnen. Kroatien agierte ballsicher, zeigte aber zu wenig Initiative. Den Isländern fehlten die spielerischen Mittel um den Gegner zu überlisten. Doch weil sie den Druck erhöhten, kamen sie dennoch zu Chancen. Hörður Magnússon verlängerte einen Einwurf per Kopf, aber es fand sich kein Abnehmer (26.). Dann prüfte Sigurðsson den kroatischen Torhüter Lovre Kalinić (31.) – der Ersatzkeeper klärte sicher. Bis zur Pause hätte Island zur mittlerweile verdienten Führung kommen können. Doch erst zielte Augsburgs Alfreð Finnbogason (40.) knapp vorbei, und dann scheiterten Birkir Bjarnason (45.+1) und Aron Gunnarsson (45.+2) an Kalinić.

Nach dem Wechsel kamen die Kroaten besser ins Spiel. Badelj traf erst aus 22 Metern die Latte (51.), zwei Minuten später per Volley-Aufsetzer ins Tor. Island gab nicht auf und hätte beinahe prompt geantwortet: Einen Kopfball des weit aufgerückten Sverrir Ingason klärte Kalinić zur Ecke (55). Die landete wieder bei Ingason, dessen erneuter Kopfball diesmal an die Latte (56.) prallte. Beide Mannschaften spielten nun nach vorne: Bjarnason (73.) vergab eine große Chance zum Ausgleich, bevor der Kroate Andrej Kramarić die Möglichkeit zur Vorentscheidung verpasste (74.). Kurz darauf verwandelte Sigurðsson einen Strafstoß nach Dejan Lovrens Handspiel zum verdienten Ausgleich. Perišić' Kontertor verhinderte aber die isländische Sensation.