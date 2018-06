Die belgische Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Russland souverän gewonnen. Mit einem 5:2 unterstrich der Mitfavorit seine Titelambitionen. Stürmer Romelu Lukaku von Manchester United erzielte seine Turniertreffer drei und vier und zog in der Torschützenliste mit Portugals Cristiano Ronaldo gleich.

Belgien hatte bereits sein erstes Gruppenspiel gegen Panama mit 3:0 gewonnen. Damit führt das Team von Trainer Roberto Martínez die Gruppe G nach zwei Spielen an. Die Achtelfinalqualifikation ist der Mannschaft vor dem abschließenden Spiel am Donnerstag gegen England mit sechs Punkten kaum noch zu nehmen. Gewinnt England am Sonntag gegen Panama, ziehen sowohl die Belgier als auch die englische Nationalmannschaft ins Achtelfinale ein.

Gegen Tunesien hatte Kapitän Eden Hazard die Roten Teufel in der 6. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht und erzielte später auch das 4:1 (51.). Lukaku traf vor 44.190 Zuschauern im Moskauer Spartak-Stadion ebenfalls doppelt (16./45.+3). Der eingewechselte Michy Batshuayi (90.) erzielte den letzten belgischen Treffer. Für Tunesien, das nur noch eine Minimalchance auf das Erreichen der nächsten Runde hat, trafen Dylan Bronn (18.) und Wahbi Khazri (90.+3).

Das Spiel der Belgier gegen Tunesien sorgte bei der Fußball-WM für einen Startrekord für Spiele ohne 0:0, da auch im 27. Spiel mindestens ein Tor fiel. Damit ist die Bestmarke von der WM 1954 überboten.