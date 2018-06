Das Vorrunden-Spiel zwischen der Schweiz und Topfavorit Brasilien endet mit einem überraschenden 1:1. Torschütze für Brasilien war Philippe Coutinho in der 20. Minute. Nachdem die Schweiz in der ersten Halbzeit vor allem offensiv noch schwach spielte, fiel in der 50. Minute der Ausgleich durch Steven Zuber.



Ein enttäuschender WM-Auftakt für den fünfmaligen Weltmeister Brasilien vor 43.109 Zuschauern in Rostow am Don. Superstar Neymar blieb hinter den Erwartungen zurück und spielte noch sehr verhalten; nach einem Mittelfußbruch war er erst vor zwei Wochen wieder ins Training eingestiegen. Die Brasilianer zeigten zu Beginn des Spiels eine gute Leistung und gingen mit einem 18-Meter-Schuss von Coutinho in Führung. Thiago Silva vergab in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eine Torgelegenheit.



Dem hatten die Schweizer wenig entgegenzusetzen, sie konnten aber mit Ballbesitz und Passquote punkten. Brasiliens Offensive scheiterte am guten Torhüter Yann Sommer. Der Ausgleich kam überraschend: Nach einem Eckball von Xherdan Shaqiri traf Steven Zuber mit dem Kopf. Zuber und acht weitere Schweizer Spieler sind aktuelle oder ehemalige Bundesligaspieler.