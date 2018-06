Bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland haben sich Dänemark und Australien 1:1 unentschieden getrennt. Damit ist in der Gruppe C noch offen, wer ins Achtelfinale einzieht. Am Nachmittag werden noch Frankreich und Peru aufeinandertreffen.



In der Partie hatten zunächst die Dänen die Initiative. Angetrieben von Christian Eriksen, setzten sie den Gegner weit in dessen Hälfte unter Druck. Diese Strategie führte früh zum Erfolg. Lasse Schöne eroberte den Ball, Nicolai Jørgensen legte gekonnt auf für Eriksen, der mit einem Linksschuss das 1:0 (7.) erzielte.

Doch nach einer verheißungsvollen Anfangsphase verflachte die Partie. Die Dänen zogen sich zurück, ließen den Australiern viel Raum – und wurden bestraft. Nach einer Ecke köpfte der Herthaner Mathew Leckie an die hoch erhobene Hand des Leipziger Bundesligaprofis Yussuf Poulsen, eine aktive Bewegung zum Ball war aber nicht zu erkennen.

Mit einiger Verzögerung meldete sich Videoschiedsrichter Mark Geiger (USA) aus Moskau, und der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz entschied auf Strafstoß. Der australische Kapitän Mile Jedinak verwandelte wie schon gegen Frankreich.

Poulsen sah für das Handspiel die zweite Gelbe Karte und ist damit im abschließenden Gruppenspiel gegen Frankreich gesperrt. Schon gegen Peru war er für einen Strafstoß verantwortlich.



Bejubelt von lautstarken Fans in Samara, legten die Australier immer mehr zu. Prägender Spieler war dabei Aaron Mooy im defensiven Mittelfeld, der mit einem Distanzschuss das Tor von Kasper Schmeichel nur knapp verfehlte (70.). Mit dem 19-jährigen Daniel Arzani brachte Australiens Trainer Bert van Marwijk noch den jüngsten Spieler des Turniers, der in der Schlussphase eine große Chance hatte (88.).

Die Dänen machten es den kämpferisch starken, spielerisch aber limitierten Australiern allerdings auch leicht. Eriksen bekam keine Linie mehr ins Spiel, zur Aggressivität der Anfangsphase fanden die Dänen nicht mehr zurück.