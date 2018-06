Neben Frankreich zieht auch Dänemark aus der Gruppe C ins Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland ein. Den Dänen reichte in Moskau ein 0:0 gegen Frankreich, weil Peru im Parallelspiel Australien mit 2:0 schlug.

Während Peru bereits vor dem dritten Spieltag ausgeschieden war, ging es für Frankreich noch um den Gruppensieg. Dennoch schonte Trainer Didier Deschamps gegen Dänemark unter anderem drei Stammspieler für das Achtelfinale am Wochenende. Torwart Hugo Lloris, Torjäger Kylian Mbappé und Paul Pogba blieben auf der Bank. Der frühere Dortmunder Ousmane Dembélé und Thomas Lemar rückten in die Offensive, im Tor stand erstmals bei einem großen Turnier Steve Mandanda.



Es war ein tristes, uninspiriertes Spiel auf beiden Seiten: Die sonst hochgelobte Offensive der Franzosen konnte kaum Akzente setzen. Und weil sich auch die Dänen spürbar zurückhielten und vor allem auf Torsicherung bedacht waren, blieben beide Torhüter lange Zeit nahezu beschäftigungslos. Nur bei einem Konter der Dänen durch Christian Eriksen (28.) kam Torgefahr auf.



Das dürftige Niveau kam auch beim neutralen Moskauer Publikum nicht gut an. Schon vor der Pause waren vereinzelte Pfiffe von den Tribünen zu hören. Auch ein Fernschuss von Frankreichs Antoine Griezmann (39.) in die Arme von Torhüter Kasper Schmeichel konnte die Zuschauer nicht versöhnen. Beim Halbzeitpfiff wurden die Pfiffe noch lauter.

Die Dänen waren zwischenzeitlich einem Treffer näher. Bei einem Freistoß von Eriksen (54.) aus rund 30 Metern ließ Mandanda den Ball nach vorne abklatschen, konnte aber vor dem heranstürmenden Andreas Cornelius klären. Dagegen gaben bei den Franzosen vor allem die vielen Fehlpässe im Spielaufbau zu denken. Selbst Stars wie Griezmann und Dembélé blieben wirkungslos. In der Schlussphase wurden die Spieler von einigen Fans sogar verhöhnt und bei jedem angekommenen Pass bejubelt.



Peru erzielt nach 36 Jahren wieder ein WM-Tor

In der zweiten Partie der Gruppe C erzielte Peru in Sotschi nach 36 Jahren erstmals wieder ein Tor bei einer WM: Den historischen Treffer erzielte André Carrillo in der 18. Minute, in der 50. Minute erhöhte José Paolo Guerrero noch zum 2:0.

Zwar dominierten die Australier zu Beginn der Partie und gaben durch Kapitän Mile Jedinak den ersten Warnschuss ab (5.). Doch war später nicht mehr zu erkennen, dass sie ihre Chance auf das Achtelfinale nutzen wollten. Zu passiv und ideenlos agierte das Team von Bert van Marwijk, dessen Vertrag ausläuft.



Der erste nennenswerte Angriff Perus führte gleich zum 1:0. Nach starker Vorarbeit von Guerrero traf Carrillo mit einem sehenswerten Volleyschuss ins lange Eck. Erst jetzt wachten die Australier auf und entfachten gegen die kompakt und mit Leidenschaft verteidigenden Peruaner mehr Druck. Und plötzlich ergaben sich auch gute Chancen: Erst scheiterte Tom Rogic nach einem tollen Solo an Keeper Pedro Gallese (27.), dann verpasste Mathew Leckie knapp den Ausgleich (33.). Es fehlte einfach auch das Abschlussglück.

Nach dem Wechsel dauerte es gut vier Minuten, da lag der Ball wieder im Tor der Australier. Nach einem Blitzangriff behielt Guerrero im Getümmel vor dem Tor die Übersicht und vollstreckte gekonnt. Van Marwijk wechselte unter anderem Tim Cahill ein, doch zu mehr Zielstrebigkeit verhalf das seinem Team nicht.