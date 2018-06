Für die deutsche Nationalmannschaft entscheidet sich am kommenden Mittwoch, ob sie ins Achtelfinale der Fußball-WM in Russland einzieht. Deutschland spielt gegen Südkorea, parallel tritt in derselben Gruppe Mexiko gegen Schweden an. In bestimmten Konstellationen könnte es passieren, dass die Fairplay-Wertung oder das Los entscheidet, ob Deutschland weiterkommt.



Dafür müssten zwei Mannschaften punktgleich sein und das gleiche Torverhältnis haben. Dann würde die Mannschaft weiterkommen, die über die bessere Fairplay-Wertung verfügt. Derzeit schneidet Deutschland durch die gelb-rote Karte gegen Jérôme Boateng sowie zwei weitere gelbe Karten hier schlechter ab als der Konkurrent Schweden. Sollte nach dem letzten Spieltag der Vorrunde beide Teams auch die gleiche Fairplay-Wertung haben, dann entscheidet das Los.

In zwei Konstellationen könnten Fairplay oder Los entscheiden: Einmal, wenn Deutschland mit 0:1 gegen Südkorea verliert und gleichzeitig Schweden 0:1 gegen Mexiko unterliegt. Dann wäre Mexiko als Gruppenerster weiter, Deutschland, Schweden und Südkorea hätten gleich viele Punkte. In diesem Fall wäre ein Dreiervergleich der nächste Schritt. Deutschland und Schweden hätten eine Tordifferenz von 2:2, Südkorea wäre dagegen mit einer Differenz von 1:1 ausgeschieden.

Ein zweiter Fall, der Fairplay-Wertung und Losverfahren erfordern würde, wäre ein 1:0 Deutschlands gegen Südkorea, wenn gleichzeitig Schweden mit 1:0 gegen Mexiko gewinnt. Die Entscheidung würde auch in diesem Fall zwischen Deutschland und Schweden fallen – Mexiko wäre im Dreiervergleich als Dritter ausgeschieden. Bisher hat die deutsche Mannschaft ihr Weiterkommen aber noch selbst in der Hand.



Im Achtelfinale steht das DFB-Team …

wenn Deutschland mit mindestens zwei Toren Vorsprung gegen Südkorea gewinnt.

wenn Deutschland gegen Südkorea gewinnt, Schweden aber nicht gegen Mexiko.

wenn Deutschland gegen Südkorea und Schweden gegen Mexiko gewinnt, Deutschland bei gleicher Tordifferenz aber nicht weniger Tore schießt.

wenn Deutschland und Südkorea Remis spielen und Schweden gegen Mexiko verliert.

wenn Deutschland und Südkorea sowie Schweden und Mexiko Remis spielen, Deutschland aber mindestens genauso viele Tore schießt wie Schweden.

wenn Deutschland genau so gegen Südkorea verliert wie Schweden gegen Mexiko: mit jeweils einem Tor Unterschied. Im Dreiervergleich zwischen Deutschland, Schweden und Südkorea hätte Deutschland dann die meisten Tore – und wäre weiter.



Zum (noch) besseren Verständnis. Diese Kriterien entscheiden in folgender Reihenfolge bei Punktgleichheit mehrerer Teams:



1. Bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

2. Höhere Anzahl geschossener Tore aus allen Gruppenspielen

3. Mehr Punkte aus Direktbegegnung(en)

4. Bessere Tordifferenz aus Direktbegegnung(en)

5. Höhere Anzahl geschossener Tore aus Direktbegegnung(en)

6. Fairplaywertung (gelbe Karte: 1 Strafpunkt, gelb-rote Karte: 3 Strafpunkte, rote Karte: 4 Strafpunkte)

7. Das Los