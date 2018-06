Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat gegen Schweden in Sotschi mit 2:1 (0:1) gewonnen. Die Torschützen waren Ola Toivonen in der 32. Minute, Marco Reus in der 48. Minute und Toni Kroos in der Nachspielzeit. Damit liegt Deutschland mit drei Punkten auf dem zweiten Platz der Gruppe F gleichauf mit Schweden hinter den Mexikanern (6 Punkte). Südkorea ist nach zwei Niederlagen noch ohne Punkt. Die Entscheidung über den Einzug ins Achtelfinale fällt am Mittwoch (27. Juni) in den Spielen Deutschland – Südkorea und Schweden – Mexiko (beide 16 Uhr).



Das Spiel gegen Schweden begann vielversprechend für Deutschland. Der Weltmeister startete mit 90 Prozent Ballbesitz in den ersten zehn Minuten, konnte aber zunächst keine der Chancen nutzen. Schweden holte dafür immer wieder zum Konter aus. Neuer klärte in der 13. Minute gegen Berg, der allein vor dem deutschen Tor stand. Eine möglicherweise elfmeterwürdige Aktion von Boateng gegen Berg bliebt ungeahndet.

Ein schwerer Fehlpass von Toni Kroos sorgt schließlich für den Rückstand. Claesson flankte auf Ola Toivonen, der den Ball über Neuer ins Tor lupfte (31.). Kurz vor der Pause brachte ein Freistoß von Larsson die nächste brenzlige Situation, Neuer klärte jedoch den Kopfball von Berg. Zum Tempo der ersten Minuten konnte die deutsche Mannschaft in der ersten Halbzeit kaum noch zurückfinden.

Dafür kam Deutschland erfrischt aus der Pause, und Marco Reus schaffte in der 48. Minute nach einer Hereingabe von Timo Werner mit seinem ersten Schuss aufs Tor bei einer WM den Ausgleich. Der eingewechselte Mario Gómez setzte den Ball aus drei Metern vor dem Tor über das Netz, die Schiedsrichter entschieden aber sowieso auf Abseits.

Jérôme Boateng kassierte nach einem Foul gegen Berg eine gelb-rote Karte (82.). Aber auch in Unterzahl spielte sich das Geschehen vor allem in der schwedischen Hälfte ab. Der deutsche Gegner begnügte sich mehr und mehr damit, das Unentschieden zu verwalten. In der fünften Minute der Nachspielzeit gelang Toni Kroos mit einem fein gezirkelten Freistoß von der linken Seite doch noch das Siegtor für die deutsche Mannschaft.

Das Team von Bundestrainer Löw benötigt im dritten Spiel der Vorrunde gegen Südkorea einen Sieg mit zwei Toren Differenz, um sicher ins Achtelfinale zu gelangen – ein 2:0 oder 3:1 würde genügen, unabhängig vom Ausgang der zeitgleich angepfiffenen Partie Mexiko gegen Schweden, da sechs Punkte und das deutsche Torverhältnis dann in jedem Fall für mindestens Platz zwei reichen würden. Sollte Schweden gegen die Mexikaner gewinnen, wäre sogar noch der Gruppensieg für die Deutschen möglich.