Lesen Sie in unserem Liveblog alles zum WM-Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft



Die deutsche Nationalmannschaft hat die erste Turnierauftaktniederlage in der Ära von Joachim Löw hinnehmen müssen. Der amtierende Weltmeister verlor sein erstes Spiel bei der Fußball-WM in Russland mit 0:1 gegen Mexiko im Luschniki-Stadion. Den entscheidenden Treffer erzielte Hirving Lozano in der 35. Minute und sicherte damit den verdienten Sieg für die Mexikaner.

Bundestrainer Löw versuchte nach einer Stunde mit der Einwechslung von Marco Reus für Sami Khedira mehr Schwung in die Offensive zu bekommen. Doch die spielerische Wende blieb aus. Im Angriff fehlte den Deutschen ein Konzept, defensiv herrschte vielfach Notstand. Tempofußball spielte nur Mexiko. Die erste Niederlage für Deutschland bei einem WM-Auftaktspiel seit dem 1:2 gegen Algerien 1982 war so nicht zu verhindern.



Vor den weiteren Spielen in der Gruppe F steht die Mannschaft nun unter Druck. In der Partie am 23. Juni gegen Schweden benötigt Deutschland einen Sieg, um eine Chance auf den Einzug ins Achtelfinale zu haben. Anschließend müssen die Deutschen gegen Südkorea antreten.

"Mexiko hat verdient gewonnen"

Mats Hummels fand nach der Niederlage klare Worte: "Ist ziemlich einfach heute: Wir haben wie gegen Saudi-Arabien gespielt, nur gegen bessere Gegner", sagte er. Mexiko habe verdient gewonnen, weil die deutsche Mannschaft es ihnen zu leicht gemacht habe. Die Mannschaft spielte laut Hummels zu offensiv, dadurch sei die Defensive instabil. Er fühle sich mit Jérôme Boateng im hinteren Spielfeld oft alleine gelassen. "So haben sie uns heute gnadenlos ausgekontert", sagte Hummels.



Löw zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über die Niederlage. Es sei keine gewohnte Situation für die deutsche Nationalmannschaft, das erste Spiel zu verlieren. "Dem müssen wir uns jetzt stellen", sagte er. Das Spiel nach vorne sei zu halbherzig gewesen, die Mannschaft sei nicht ins Spiel gekommen und hätte viel hinterher laufen müssen. An der Einstellung der Spieler habe das nach Löws Auffassung aber nicht gelegen: "Die Spieler waren fokussiert. Wir müssen jetzt die Widerstände überwinden."

Nationalspieler Toni Kroos sprach von Lücken in der Aufstellung. "Wir haben Platz gelassen, wo die Mexikaner Platz haben wollten", sagte er. Die deutsche Mannschaft habe für dieses Problem keine Lösungen gefunden. Kroos sprach auch von zu vielen Ballverlusten. "Wir hatten die Möglichkeit für mindestens ein Tor, aber vorne die Bälle viel zu einfach verloren."

Mehr als zehntausend Fußballfans schauten auf der Berliner Fanmeile am Brandenburger Tor das Spiel. Nach dem Abpfiff herrschte dann Schweigen unter den deutschen Fans, von denen viele in weißen Nationaltrikots oder mit schwarz-rot-goldenen Fahnen erschienen waren. Mitten in der Menge direkt vor dem Brandenburger Tor tanzten nur zwei kleinere Gruppen: Mexiko-Fans, die Fahnen und Sombreros schwenkten und jubelten. Die Fanmeile leerte sich nach Spielende blitzschnell.