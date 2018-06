Im Leben wie in der Kunst werden Standards vor allem dann abgerufen, wenn einem nichts Besseres einfällt. Das gilt auch im Fußball. Und es gilt, wie sich eine Woche in den Turnierverlauf hinein zeigt, in besonderem Maße für die WM 2018 in Russland. Annähernd die Hälfte der bisher erzielten Tore resultierten aus Standardsituationen. Mehr als die Hälfte der Partien wurden dabei mit einem Tor Unterschied gewonnen oder verloren.



Damit bestätigt und verfestigt das Turnier einen Trend, der bereits in den vergangenen Jahren Trainingssteuerung und taktische Ausrichtung zahlreicher Mannschaften bestimmte. Zwar wäre es übertrieben, Standards, unter denen wir hier Freistöße, Eckbälle und mit Einschränkung auch Einwürfe und Elfmeter verstehen wollen, als wesensgemäß spielfeindliche Elemente zu bezeichnen, doch so viel bleibt wahr: Im Standard kommt die spieltypische Dynamik des prozessoffenen Hin und Her zum Stillstand. Der Ball "ruht". Der Standard ist mit anderen Worten das spielfremde Andere im Herzen des Spiels. Ein aus der Spielidee heraus selbst als ideal gedachter Verlauf aber kennt keine Standards. In ihm käme das Spiel gleichsam nie entscheidend zur Ruhe.



Ist man erst einmal soweit, gerät die mögliche Bedeutung dieses Trends klarer in den Blick. Konsequent weitergedacht werden Partien damit absehbar immer häufiger durch Situationen entschieden, die nicht eigentlich zum Spiel gehören. Was folgt daraus: für die Kaderzusammenstellung, für Schulung und Taktik, für etwaige Regelmodifikationen?



Die Standards der Anderen

Denken wir zunächst an Ballspiele, in denen der Standard seit Jahr und Tag eine dominante Rolle einnimmt und das Ergebnis maßgeblich prägt. Im Mannschaftssportbereich wäre hier an erster Stelle das Feldhockey zu nennen, wo insbesondere Strafecken Partien in einer Regelmäßigkeit entscheiden, die tief in die taktische Ausrichtung der Teams eingreift. Anstatt nach spielerischen Lösungen zu suchen, die zu einem Tor aus dem Spielverlauf führen, werden dort Varianten eingeübt und forciert, die mit absehbarer Wahrscheinlichkeit zu Strafecken führen. Spiel und Spielgenuss leiden stark und lassen den Zuschauer regelmäßig mit dem schalen Gefühl einer lustmindernden Verfremdung zurück. Wollen wir das?



Im Tennis, einem Dialogsport des offenen Hin und Her, ist nun der Aufschlag ein zunehmend entscheidender Sonderling. Ursprünglich mit der nicht leicht zu lösenden Funktion versehen, den Ball überhaupt fair ins Spiel zu bringen, kannibalisiert er es seit Langem und beendet es nicht selten, bevor es überhaupt in Gang kommt. Durchaus ein ernstes ästhetisches Problem, über dessen Lösung – von Materialeinschränkungen (Schläger, Ballgröße) bis zur Abschaffung des Zweiten Aufschlags – immer wieder rege diskutiert wird.



Die eigentliche relevante Analogie zum Standard-Problem des heutigen Weltfußballs allerdings scheint derzeit in einer Sportart zu finden, die weder mit Bällen noch Spielerischem zu tun hat, nämlich der Formel 1. Denn wie in der Formel 1 liegt der Relevanzzuwachs der Standards auch im Fußball letztlich darin begründet, dass Überholmanöver immer schwieriger und seltener werden. Klar, alles super eingestellte Autos auf höchstem Leistungsniveau, aber während des Rennens kommt keiner mehr entscheidend am voranfahrenden Wagen vorbei.