Cristiano Ronaldo hat Portugal weitere Punkte bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland gesichert. Im zweiten Spiel der Gruppe B siegte Portugal in Moskau gegen Marokko mit 1:0. Für Marokko bedeutet die Niederlage das frühzeitige WM-Aus. Das Team hatte auch sein erstes Gruppenspiel gegen den Iran verloren.



Das 1:0-Siegtor fiel bereits in der 4. Minute: Eine Flanke von João Moutinho nach kurzer Ecke beförderte Ronaldo per Kopf ins Tor. Für den Portugiesen war es bereits der vierte Treffer in diesem Turnier.



Mit nur einer Ausnahme vertraute Portugals Coach Fernando Santos jener Mannschaft, die schon am Freitag gegen den WM-Mitfavoriten Spanien überzeugt hatte. Marokko nahm dagegen gleich drei Änderungen vor. Davon betroffen war auch der Schalker Amine Harit, der diesmal überraschend nicht in der Startelf stand.

Von der frühen Führung durch Ronaldo ließen sich die Marokkaner nicht demotivieren: Sie machten viel Druck und hatten bei einem Kopfball des ehemaligen Bayern-Profis Medhi Benatia (12.) die Chance zum Ausgleich. Dagegen gelang es den Portugiesen lange Zeit nicht mehr, sich dem gegnerischen Tor gefährlich anzunähern. Erst kurz vor der Pause bot sich Gonçalo Guedes (39.) nach einem Pass von Ronaldo die Chance zum 2:0.

Marokko leistete auch in der zweiten Halbzeit Gegenwehr, gleich mehrfach vereitelte Portugals Torhüter Rui Patrício den Ausgleich. Nur mit viel Glück brachten die Portugiesen den knappen Vorsprung über die Zeit und führen die Gruppe B nun mit vier Punkten vor dem Iran (3), Spanien (1) und Marokko (0) an. Die spanische und die iranische Mannschaft treffen am Abend aufeinander.