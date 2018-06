32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Senegal – Kolumbien 0:1

Im entscheidenden Moment des Spiels lassen sich die Leute am Nebentisch die Rechnung bringen. Es röchelt eine Kaffeemaschine, ein Kellner verziert einen Cappuccino mit einem Herz aus Milchschaum. Währenddessen steigt im Samara-Stadion Yerry Mina in die Luft und streift mit seinem Kopf eine Hereingabe. Drei Senegalesen können ihn daran nicht hindern, der Ball landet im Tor. Gut 75. Minuten sind da gespielt, Kolumbien führt 1:0. So hatte ich mir das alles nicht vorgestellt.

Lukas Brems hat sein Herz an den Senegal verloren und verflucht Gelbe Karten.

Eigentlich wollte ich das letzte Gruppenspiel meines Patenlandes zusammen mit Gleichgesinnten gucken, also anderen Senegalfans. Der Freund eines Freundes erzählte mir vom Café Sunugaal in der Oranienstraße, in dem bei Senegals letzter WM-Teilnahme 2002 alle Partien übertragen wurden. Doch dort, wo Google Maps das Café Sunugaal verortet, ist inzwischen ein anderes Café eingezogen. Es ist hip, international, rauchfrei und überhaupt alles, was die Kneipe, in der ich sonst Fußball gucke, nicht ist.

Spannender als ein Cappuccino

Immerhin schaltet der Besitzer kurz vor 16 Uhr den Fernseher an, auch wenn Fußball hier die wenigsten interessiert. ARD-Kommentator Gerd Gottlob wird von eintöniger Technomusik überschallt und während ich in Richtung des Fernsehers starre, verhashtagt eine Touristengruppe gerade Fotos ihrer Cappuccinos bei Instagram.

Dabei ist das Spiel spannender, als es ein Cappuccino je sein wird. Schon vor Anpfiff ist klar: Der Sieger dieser Partie steht sicher im Achtelfinale, dem Senegal würde sogar ein Unentschieden reichen. Bei einer Niederlage Senegals entscheidet der Ausgang des Parallelspiels zwischen Japan und Polen über das senegalesische Schicksal.



Trotz der komfortablen Ausgangslage stören die Löwen von Teranga die Kolumbianer schon früh im Spielaufbau und unterbinden längere Kombinationen. Notfalls geschieht das auch per Foul. Das Team von Aliou Cissé bleibt sich treu und sorgt von Beginn an für Unterhaltung. Wie so oft sind sie eine erfrischende Abwechslung bei einer WM voller Minimalisten.

Beinahe führt ein Konter in der 17. Minute sogar zur Führung. Sadio Mané fällt im Strafraum, Schiedsrichter Milorad Mažić zeigt sofort auf den Elfmeterpunkt. Doch aus dem VAR-Room in Moskau kommen Einwände und nach Betrachten der Wiederholungen lässt Mažić weiterspielen. Sogar im Café Sunugaal hätte man diese Entscheidung wohl als vertretbar angesehen, Kolumbiens Verteidiger hatte den Ball mit der Hacke im entscheidenden Moment touchiert.



Ratlose Kolumbianer

Diese Abwehrtat ist eigentlich die beste Aktion der Südamerikaner. Sie schaffen es selbst mit zunehmender Spieldauer nicht, Lücken in die dichte senegalesische Hintermannschaft zu reißen. Als dann James Rodríguez, der überragende Spieler beim Sieg gegen Polen, verletzt ausgewechselt werden muss, guckt selbst Kolumbiens erfahrener Trainer José Pékerman ein wenig ratlos.

Tore fallen bis zur Halbzeitpause nicht. In fast zwei Stunden habe ich sämtliche Gäste kommen und gehen sehen. Das Spiel hält hier niemanden im Laden. Dabei lebt die Partie nicht nur, wie man so schön sagt, von der Spannung, sondern vor allem von einer senegalesischen Mannschaft, die schwungvoll nach vorne spielt.

Nach der Pause befürchte ich kurz, die ARD hätte unerklärlicher Weise die Lust an der Partie verloren, da auf einmal das Parallelspiel gezeigt wird. Dort steht es ebenfalls noch 0:0, wobei Polen ohnehin schon ausgeschieden ist. Glücklicherweise ist der Spuk nach wenigen Minuten beendet und der Senegal rennt in seinen grünen Trikots wieder über den Bildschirm.

Es gibt keinen Nichtangriffspakt

Den Kolumbianern ist jetzt deutlich anzumerken, dass ihnen ein Unentschieden nicht zum Weiterkommen reicht. Sie haben mehr Ballbesitz und werden insgesamt zielstrebiger in der Offensive. Die zahlreichen Fans in gelben Trikots werden auf der Tribüne unruhiger. In der 59. Minute trifft Polen in Wolgograd, Senegal und Kolumbien wären damit beide weiter.

Ein Nichtangriffspakt wäre jetzt ganz in Senegals Sinne, der mit diesen Spielständen als Gruppensieger feststehen würden. Aber Kolumbien lässt nicht mit sich verhandeln, sie drängen auf den Führungstreffer. Mit Erfolg, in der 74. Minute köpft Mina den Ball als Aufsetzer unhaltbar ins Tor.

In diesem Moment ist der Senegal aufgrund der Fair-Play-Wertung ausgeschieden, Japan punkt- und torgleich als Zweiter im Achtelfinale. An der Seitenlinie probiert Cissé alles, um seiner Mannschaft neue Impulse zu geben. Er führte Einzelgespräche mit Spielern, ruft über den Platz und schöpft seine Wechselmöglichkeiten voll aus. Doch die Pässe sind zu lang, die Annahmen verspringen und wenn ein Schuss mal den Weg auf das Tor findet, ist Torhüter David Ospina zur Stelle. Daran ändert sich auch nichts bis zum Schlusspfiff.

Zum ersten Mal in seiner WM-Historie muss sich der Senegal in 90 Minuten einem Gegner geschlagen geben. Eine Mannschaft, die stets beste Unterhaltung in ihren Spielen bot und bis zum Schluss nicht auf Angriffsfußball verzichten wollte, verabschiedet sich von der Weltmeisterschaft aufgrund der Fair-Play-Wertung, es entscheiden ein paar Gelbe Karten.



Besonders fair ist das nicht.