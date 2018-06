Nun beginnt wieder die Zeit all jener, die es besser wissen. Über nichts wird in den kommenden Wochen so genüsslich diskutiert wie über Fußball, vor allem über die deutsche Mannschaft. Draxler rein? Dann Reus oder Özil? Oder beide? Wer soll in den Sturm? Und soll Manuel Neuer wirklich ins Tor? Die 82 Millionen Bundestrainer wissen es natürlich besser als Joachim Löw. Auch Sie.



Fußball-WM 2018 : Sei Jogi Sie sind einer der 82 Millionen Bundestrainer? Dann los: Stellen Sie Ihre Startelf auf und sehen Sie die Lieblingsmannschaft der ZEIT-ONLINE-Community. ... Mal wurde bereits abgestimmt.

Durch unser Tool müssen Sie nicht mehr Kollegen, Nachbarn oder Freunde nerven, sondern können gleich selbst das deutsche Team aufstellen. Mit unseren Share-Buttons können Sie das Ergebnis auf Facebook und Twitter teilen. Am Ende sehen Sie, wie die meisten ZEIT-ONLINE-User abgestimmt haben. Und vielleicht, schaut Joachim Löw ja hier auch selbst vorbei. Um mitzumachen – oder sich Inspiration zu holen.

Mitarbeit: Webkid