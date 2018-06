Mit einem 3:0-Sieg gegen Russland hat sich Uruguay bei der Fußballweltmeisterschaft den Sieg in Gruppe A gesichert. Luis Suárez brachte sein Team in Samara in der zehnten Minute in Führung. In der 23. Minute profitierte Uruguay von einem Eigentor des russischen Mittelfeldspielers Denis Tscheryshew. Zum 3:0-Endstand traf Edinson Cavani in der Nachspielzeit (92. Minute). Ab der 37. Minute musste das russische Team von Trainer Stanislaw Tschertschessow auch noch in Unterzahl agieren, da Igor Smolnikow wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot sah.

Uruguay und Russland waren bereits vor dem dritten Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert. Im direkten Duell in Samara ging es um den Gruppensieg.



Uruguay erwischte einen Traumstart. Suárez vom FC Barcelona verwandelte einen Freistoß von der Strafraumgrenze, der russische Kapitän Igor Akinfejew machte dabei im Tor keine gute Figur. Nach dem frühen Rückstand versuchten die Russen, sich zu wehren – und mussten kurz darauf das zweite Gegentor hinnehmen. Einen Schuss von Diego Laxalt fälschte Denis Tscheryschew für Akinfejew unhaltbar ab.



In der 28. Minute hätte Rodrigo Bentancur fast das 3:0 erzielt. Russland fand gegen den ersten hochklassigen Gegner in diesem Turnier zu selten Gegenmittel. In Überzahl leistete Uruguay nach der Halbzeit nur noch das Nötigste, um die Führung gegen die harmlosen Russen zu verteidigen.

WM-Aus für Saudi-Arabien und Ägypten

Im zweiten Spiel der Gruppe A siegte Saudi-Arabien in Wolgograd gegen Ägypten mit 2:1. In dieser Partie erzielte Mohamed Salah den Führungstreffer für Ägypten (22.), für Saudi-Arabien traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit Salman al-Faradsch (45. +6). Den 2:1-Endstand erzielte Salem al-Dausari in der letzten Minute der Nachspielzeit (95.) Beide Mannschaften sind aus dem Turnier ausgeschieden.

In der ersten Halbzeit waren die Ägypter torgefährlicher, doch insbesondere ihr Torwart Essam Al-Hadari sorgte für ein Highlight der Partei: Der 45-Jährige parierte in der 41. Minute einen Handelfmeter von Fahad al-Muwallad. Mit der linken Hand lenkte er den Ball ans Aluminium und bewahrte sein Team vor dem Ausgleich. Der ägyptische Schlussmann zeigte auch später noch einige gute Paraden.

Nur wenige Minuten später war Al-Hadari aber machtlos. Noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit musste der 45-Jährige doch hinter sich greifen, als Al-Faradsch einen umstrittenen Foulelfmeter zum 1:1 verwandelte und damit den ersten Turniertreffer für sein Team erzielen konnte. Dank Al-Dausaris Treffer konnte Saudi-Arabien den ersten WM-Sieg seit 24 Jahren verbuchen und belegt in der Gruppe den dritten Platz.