Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland sind nun auch die deutschen Gruppengegner Schweden und Südkorea in das Turnier eingestiegen. In Nischni Nowgorod siegte das schwedische Team mit 1:0.

Die Entscheidung brachte ein Elfmeter in der zweiten Halbzeit: Der eingewechselte Min-Woo Kim grätschte Schwedens Viktor Claesson im Strafraum um, der Schiedsrichter ließ zunächst jedoch weiterspielen. Mithilfe des Videobeweises entschied er wenig später auf Strafstoß. Den verwandelte der schwedische Kapitän Andreas Granqvist in der 65. Minute.

Schweden musste in der Partie auf den erkrankten Innenverteidiger Victor Lindelöf verzichten. Für den Abwehrspieler von Manchester United rückte Pontus Jansson in die zentrale Defensivreihe. Bei den Koreanern übernahm Kapitän Sung-Yong Ki als zentraler Mittelfeldspieler die Defensivorganisation, der ehemalige Bundesligaprofi Heung-Min Son kam meist über die Außenpositionen und sorgte mit seinem hohen Tempo allerdings zu selten für Gefahr.

Die offensiven Akzente des Spiels setzten die Schweden. Der frühere Hamburger Bundesligaprofi Marcus Berg hätte in der 20. Minute den Führungstreffer erzielen können, scheiterte aber aus kurzer Entfernung an Torhüter Hyeon-Woo Jo. Neun Minuten später bekam er eine weitere Möglichkeit, sein Schuss wurde jedoch von der Abwehr geblockt.

Zuvor verfehlte ein Kopfball von Jansson knapp das Ziel. Auch Innenverteidiger Granqvist schaltete sich oft in den Angriff ein und scheiterte kurz vor der Pause mit einem Flachschuss am koreanischen Keeper. Ein Kopfball von Claesson strich zudem knapp über das Tor.



Schweden und Mexiko führen mit jeweils drei Punkten nun die Gruppe F an. Südkorea und Deutschland haben noch null Punkte. Deutschland spielt im nächsten Gruppenspiel am kommenden Samstag gegen Schweden.