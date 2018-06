p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

Spanien hat sich den Sieg in der Vorrundengruppe B durch ein spätes 2:2 Unentschieden gegen Marokko gesichert. Schon in der elften Minute schoss Khalid Boutaïb Marokko in die 1:0-Führung gegen Spanien. Spaniens Isco traf kurze Zeit später in der 19. Minute zum 1:1-Ausgleich. Überraschend brachte der Marokkaner Youssef En-Nesyrizur in der 81. Minute nach einem Luftduell gegen Sergio Ramos erneut die Führung. Spaniens Iago Aspas glich in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Spanien trifft damit nächsten Sonntag im Achtelfinale auf das Gastgeber Russland. Die Selecciòn hatte vor 33.973 Stadion-Zuschauern Kaliningrad gegen Marokko unerwartet schwer getan. Die Freude der Spanier über den Gruppensieg hielt sich nach dem Spiel deshalb in Grenzen. Marokkos Trainer hingegen zeigte sich erfreut über die Leistung seiner Mannschaft. "Wir können stolz auf unsere Mannschaft sein. Es war ein magischer Moment. Natürlich hätten wir die WM gern mit einem Sieg abgeschlossen. Dennoch wird sie uns immer in Erinnerung bleiben", sagte er.

Portugal wird Gruppen-Zweiter

Den zweiten Gruppenplatz belegt Portugal. Der Europameister erreichte in der parallel stattfindenden Partie gegen den Iran ein 1:1. Für den Iran ist das Turnier damit in der Vorrunde beendet. In der 45. Minute traf Portugals Ricardo Quaresma zur 1:0-Führung. Den 1:1-Ausgleich brachte Karim Ansarifard durch einen Elfmeter in der dritten Minute der Nachspielzeit. Am Samstag spielt Portugal in der Runde der letzten 16 Teams gegen Uruguay.

Portugal zeigte im Spiel keine Höchstleistung, sogar Superstar Ronaldo verschoss einen Elfmeter.

Während er sich zerknirscht zeigte, reagierte Portugals Trainer Fernando Santos mit Verständnis: "Das ist normal", sagte er. Die besten Spieler seien enttäuschter als andere. "Sie wollen immer gewinnen, sie wollen immer die Besten sein."

Im letzten Vorrundenspieltag hatten Portugal und Spanien im Fernduell um den Gruppensieg gekämpft. Vor dem Spiel waren beide iberischen Mannschaften vier Punkte und ein Torverhältnis von 3:1 gleich auf gelegen. Am Ende des Spieltags haben beide Teams fünf Punkte, die Spanier sichern sich aber mit dem besseren Torverhältnis den Gruppensieg.