Mexiko hat bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland einen großen Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Deutschlands Gruppengegner gewann sein zweites Spiel verdient mit 2:1 gegen Südkorea.

In der südrussischen Stadt Rostow am Don erzielte Carlos Vela in der 26. Minute den Führungstreffer per Elfmeter nach einem Handspiel im Strafraum. Der frühere Leverkusener Chicharito (66.) traf nach Vorlage von Toptalent Lozano zum 2:0. Südkoreas Heung Min Son sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit für den Ehrentreffer.



Gewinnt Schweden am Abend gegen Deutschland, ist Mexiko bereits sicher im Achtelfinale. Südkorea hat nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel kaum noch Aussichten aufs Weiterkommen. Nur im Falle eines deutschen Sieges gegen Schweden hätten die Asiaten noch eine Minimalchance auf das Weiterkommen.

Mit dem Serben Milorad Mažić entschied beim Spiel Mexiko gegen Südkorea bereits zum 14. Mal ein Schiedsrichter im Verlauf der WM auf Strafstoß und damit öfter als beim Turnier 2014 in Brasilien insgesamt. Eine mögliche Erklärung dafür ist die Einführung des Videobeweises. Immerhin ging sechs Elfmetern eine Intervention des Videoassistenten voraus.