Selbst die Kolumbianer. Diese kreativen Feingeister, deren Zusammenspiel unter normalen Umständen mindestens so schön anzusehen ist wie ihre Frisuren. Diese Lustwandler mit Ball am Fuß, auch die waren in ihrem ersten Spiel bei dieser WM nur in der Lage, ein Tor nach einem Moment des Ruhens zu erzielen.



Ein Freistoß, listig getreten, nicht über, sondern unter der Mauer hinweg. Schön anzusehen, das schon. Aber eben wieder eine Standardsituation. Weil auch die Japaner nur so zum Erfolg kamen, in ihrem Fall halfen ein Elfmeter und ein Eckball, bot das Aufeinandertreffen zwischen Kolumbien und Japan etwas sehr Typisches für die ersten Russland-Tage. Ein Spiel mit Toren, die nur aus Ecken, Freistößen oder Elfmetern resultierten. Russische Standards.



In den bisher 20 Spielen fielen 22 der 41 Tore nach ruhenden Bällen, mehr als die Hälfte also. Ein ziemlich hoher Wert ist das. Erst recht, wenn man ihn vergleicht mit dem vor vier Jahren vergleicht. In Brasilien fielen 22 Prozent aller Treffer nach Standardsituationen. Können die Mannschaften inzwischen nur noch Ecke, Freistoß, Elfmeter, Tor?



"Es wird immer schwieriger, Tore aus dem Spiel heraus zu erzielen. Verteidigen können inzwischen alle, physisch sind alle Mannschaften gut ausgebildet, egal aus welchem Teil der Welt sie kommen", sagt Admir Hamzagić.

Hamzagić gehört zum Trainerteam von Hertha BSC, dort ist er hauptverantwortlich für den Bereich Standardsituationen. Er ist der Chef über die ruhenden Bälle. Wie sich die Berliner an den Wochenenden bei Eckbällen oder Freistößen verhalten, wie sie versuchen, diese zu verteidigen oder zu verwerten, ist meist Hamzagićs Gedanken entsprungen. Die WM ist für ihn eine Ideenmesse, auch wenn die ganz großen Innovationen bisher fehlen. "Wirklich kreative Varianten lassen sich nur durch intensives Training einstudieren, Nationalmannschaften sind in der Regel aber nicht lange genug dafür zusammen", sagt er.

Offensiv hilft meist nur der Dreiklang

So versuchen die Mannschaften vor allem in der Anfangsphase eines Turniers, so wenige Fehler wie möglich zu machen. Niemand will unnötiges Risiko gehen, zu verheerend kann sich eine Auftaktniederlage auf den weiteren Turnierlauf auswirken. Folglich gilt das Motto: Defensiv sicher stehen und offensiv hilft dann nicht der liebe Gott, sondern der Dreiklang, bestehend aus Freistoß, Ecke oder Elfmeter. Irgendwas davon wird schon im Tor landen.

Die Vorstellung, dass Tore nach gelungenen Kombinationen weiter selten bleiben, ist keine sehr schöne. Und keine sehr realistische. Der Prozentanteil an Standardtoren wird sinken. "Ab der K.-o.-Phase kommt eine gewisse Müdigkeit bei den Spielern hinzu, dadurch entstehen Räume, die vor allem die Topspieler für sich zu nutzen wissen", sagt Hamzagić.

Vor allem bei den Favoriten, Teams wie Frankreich, Brasilien, Deutschland oder Argentinien war zu beobachten, dass trotz der vielen Einzelkönner kaum gelungene Angriffszüge über mehrere Stationen zustande kamen. Auch das dürfte sich in den nächsten Tagen ändern. Je länger diese Teams zusammen sind, desto besser wird die Feinabstimmung untereinander. Nur die wenigsten Trainer hatten während der Vorbereitung ihre kompletten Kader beisammen. Hier noch ein Champions-League-Sieger, der fehlte, dort noch ein Kreativgeist, dem dringend Sonderurlaub zu genehmigen war. Bevor die meisten Teams Ende Mai zusammenfanden, hatte es nur ein Zusammenkommen für Nationalmannschaften gegeben. Ende März, mehr Zeit zur Vorbereitung lässt der internationale Fußballkalender nicht mehr zu.

Später im Turnier dürfen Favoriten kontern

Während der Turniere arbeiten die Trainer (abgesehen von Südkorea) meist nur noch an Dingen, die mit Abstimmung zu tun haben. Laufwege, Freiblocken, Angriffszüge. "Die Spieler sind alle topfit zu diesem Zeitpunkt. Die Trainingseinheiten werden kürzer, es wird viel mehr Film geschaut. Die Videoanalyse wird immer wichtiger", sagt Hamzagić. Das sei die Zeit, in der sich die Dinge auf dem Feld bei den guten Mannschaften am ehesten verselbstständigen. Nicht nur die Abstimmung wird besser, viele können auch in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren.



In der Vorrunde müssen Favoriten wie Frankreich, die sich mit dem Ball nicht immer wohl fühlen, automatisch das Spiel gestalten. Später im Turnier, wenn sie auf Gegner treffen, die diese Rolle für sich beanspruchen, können sie dann auf schnelle Gegenstöße setzen, was ihnen mehr liegt. Spätestens dann sollte die WM mehr bereithalten als Ecken, Freistöße und Elfmeter.