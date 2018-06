Mit zwei Toren in zwei Spielen zieht Uruguay ins Achtelfinale der Fußballweltmeisterschaft ein. Das Team von Óscar Tabárez schlug Saudi-Arabien in Rostow mit 1:0. Auch Russland kann feiern: Der WM-Gastgeber ist durch das Ergebnis ebenfalls eine Runde weiter.



Für Uruguay erzielte Luis Suárez den Siegtreffer in der 23. Minute. Der Spieler des FC Barcelona konnte einen Fehler des saudischen Torwarts Mohammed Al-Owais nutzen. Der kam nach einer Ecke aus dem Tor heraus, sprang aber am Ball vorbei. Suárez musste nur noch aus kurzer Distanz einschieben.

Uruguays Trainer Tabárez hatte nach dem 1:0-Auftaktsieg gegen Ägypten auf zwei Positionen gewechselt und beorderte auf den Außenpositionen Carlos Sánchez und Cristian Rodríguez in die Startelf. Damit sollten die beiden gefährlichen Stürmer Suárez und Edinson Cavani unterstützt und mit Vorlagen versorgt werden.

Allerdings entwickelte der zweimalige Weltmeister gegen den Außenseiter, der mit einer 0:5-Niederlage gegen Russland ins Turnier gestartet war, nur wenig Dynamik und tat sich wie beim ersten Spiel recht schwer. Suárez nutzte denn auch seine zweite Chance im Spiel und traf zum 1:0.



Saudi-Arabien zeigte mit einer auf vier Positionen veränderten Mannschaft eine bessere Leistung als im Auftaktspiel und hatten auch Offensivaktionen. In der 26. Minute kam Hattan Bahbir zu einer guten Torgelegenheit, doch Uruguays Torhüter Fernando Muslera konnte den Ball abwehren.

Ansonsten behielt die von Abwehrchef Diego Godín bestens organisierte Defensive der Südamerikaner die Oberhand gegen die im Angriff doch harmlose Elf von Trainer Juan Antonio Pizzi.

Einen deutlicheren Sieg vergaben am Ende zweimal Cavani und Sánchez, der mit einem Flugkopfball knapp scheiterte (62.).



In der Gruppe A führen Russland und Uruguay die Tabelle mit sechs Punkten und jeweils zwei Toren an. Das bislang bessere Torverhältnis hat Russland, der direkte Vergleich beider Teams folgt am kommenden Montag in Samara. Dann wird sich entscheiden, wer als Gruppenerster ins Achtelfinale einzieht.