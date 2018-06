32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Belgien Tunesien 5:2 (3:1)

"Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren." Dieser Spruch hing in meinem alten Klassenzimmer über der Tafel. Heute, beim Spiel meiner Tunesier gegen den großen Favoriten aus Belgien, musste ich an sie denken, an diese Pädagogenplattitüde.



Tunesiens Fußballnationalmannschaft hat gekämpft. Tunesien hat verloren. Deutlich, 2:5. Das klingt erstmal übel, ist es für die Fans sicher auch. Aber in den ersten 50 Minuten haben sie etwas gesehen, was man bisher selten in diesem Turnier sah. Eine Mannschaft, die mit ganz kleinem Besteck bei den Großen mitessen wollte. Und das ist, ganz ausdrücklich, ein Kompliment an die Mannschaft von Trainer Nabil Maloul.



Hannes Hilbrecht ist Autor von ZEIT ONLINE und war noch nie auf Djerba. zur Autorenseite

Dabei fängt es so ernüchternd an, wie es bei der Last-Minute-Pleite gegen England aufgehört hatte. Schon nach fünf Minuten führen die Belgier. Einen saudoofen Elfmeter, natürlich berechtigt, streichelt Eden Hazard ins Eck. Der tunesische Verteidiger hatte zuvor am Strafraumrand, auf dem letzten Stückchen weißer Kreide, hüftsteif gefoult.



Nur zehn Minuten später rennt Romelu Lukaku auf das Tor, er guckt ins lange Eck, zielt, trifft. 2:0. Die Adler aus Karthago scheinen abgestürzt, ihre Federn rieseln vom Himmel.

Wer einmal trifft, kann auch zweimal treffen

Aber es passiert Erstaunliches. Die Nordafrikaner schütteln sich, es regt sich etwas. Dylan Bronn, der Außenverteidiger, köpft eine Freistoßflanke wuchtig und platziert ins Tor. Thibaut Courtois, der baldige Nachfolger von Manuel Neuer auf dem Torwartthron, ist bezwungen. Eine Jubelwelle schwappt durch das Spartak-Stadion. Mut durchfährt die Körper der Tunesier, das sieht man, 1:2. Wer einmal trifft, der kann auch zweimal treffen, liest man ihren Mienen ab.



Tunesien versucht es deshalb offensiv. Greift forsch an, presst, knüppelt in die Zweikämpfe. Sie spielen steil und schnell nach vorne. Schießen hart, mal überhastet, aber ja, sie schießen. Gegen den großen Favoriten, einen, so scheint es, legitimen Titelkandidaten. Einmal fliegt ein Ball so hart aufs Tor, dass die Hände von Courtois sicher gezwiebelt haben. Hannibal brachte Elefanten über die Alpen, die Tunesier zweitklassige Stürmer in Abschlusspositionen gegen ein Topteam. Eine Heldenleistung eben.



Ein Spiel wie eine Wohltat

Bisher hatten sich die Außenseiter bei diesem Turnier auf die Abwehrarbeit konzentriert. Sie standen tief, warteten passiv auf den Gegner, spielten auf Sicherheit. Das ist verständlich. Vielen WM-Spielen fehlte aber dieser Wagemut. Die einen wollten nicht, die anderen durften nicht, weil die Räume so eng waren.



Die tunesische Elf war mutig. Pressen gegen die so geschwinden Belgier, das ist verrückt. Aber auch unterhaltsam. Die Belgier führen teilweise traumhafte Kombinationen, eben weil es endlich mal Platz gibt und Tempo in einem Spiel. Für Millionen Fernsehzuschauer eine Wohltat. Das ist Fußball, wie man ihn gerne sieht.