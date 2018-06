32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Iran – Spanien 0:1

Iran gegen Spanien, damit schien alles gesagt. Außenseiter gegen Favoriten – Azmoun, Amiri, Beiranvand gegen Costa, Ramos und Iniesta. Was sollte da schon passieren? Selbst ein wohlmeinender Pate konnte da wenig Hoffnung für sein iranisches Team erkennen. Die hatte immerhin noch Trainer Carlos Queiroz, der sagte: "Als Team können wir Großartiges schaffen." Und dann noch: "Wenn es einen Zaubertrank gäbe, um die Spanier zu stoppen, würden wir ihn natürlich kaufen."

Der Pate ist sich sicher: Sie haben ihn gefunden. Wie sonst lässt sich erklären, was da am Mittwochabend in Kasan geschah: Spanien belagerte den Strafraum der Iraner wie einst römische Legionäre Gallien, ohne einen Weg zum Tor zu finden. Um das iranische Motto der WM aufzugreifen: Wir können vielleicht keine Tore schießen, aber ihr müsst das auch erst mal schaffen!

Ein Spiel in einer Minute

Wer das Spiel in einer Minute verstehen will, sollte sich die 70. Minute ansehen. Nach einer Ecke der Spanier schießt Ramos auf das Tor, der Ball wird abgeblockt und anschließend versuchen drei stochernde Spanier, den Ball irgendwie an drei am Boden liegende Iranern vorbeizubugsieren. Der Versuch endet mit einem Freistoß für den Iran. So fühlten sich weite Teile der 90 Minuten an.



Dabei muss der Pate ganz klar sagen: Der Iran war das deutlich schlechtere Team. Die erste Halbzeit verbrachten alle elf Iraner im eigenen Strafraum. Der Außenseiter spielte teilweise mit einer Sechser-Abwehrkette. Die zehn Feldspieler standen und verschoben so engmaschig, dass auch ein Andrés Iniesta keine Lücke zum Durchschlüpfen stand.



Fünf oder sechs Mal fanden die Iraner immerhin den Weg zum spanischen Tor. "Fast in eine Schussposition gekommen", sagte der TV-Kommentator etwas herablassend, aber leider sehr richtig. Die erste Hälfte war zäh und bestimmt nichts für Fußballliebhaber. Dass die iranischen Fans der Vuvuzela nach 2010 zum Comeback in Russland verholfen haben, ließ sich damit noch schlechter ignorieren.

Eines Helden unwürdig

Doch vielleicht ließe sich ja die Geburt eines Helden beobachten. Die Null stand auf der Seite des Iran und Torhüter Ali Beiranvand. Der 25-Jährige hat ohnehin entscheidenden Anteil am Erfolg seines Teams: In der WM-Qualifikation hielt er zwölf Spiele ohne Gegentor und auch zum Auftakt gegen Marokko blieb er unbezwingbar. Dass Beiranvand aus einer Nomadenfamilie stammt, in seiner Kindheit Schafe hüten musste und sich gegen alle Widerstände und prekären Verhältnisse zur Nummer eins in der Nationalmannschaft hochgespielt hat, macht ihn für viele junge Iraner zu einer Helden- und Identifikationsfigur. Nach dem Sieg gegen Marokko saß er weinend auf dem Rasen, gegen Spanien zeigt er seine erste Faustabwehr in der dritten Minute.

Leider versuchte sich Beiranvand in der 39. Minute auch noch am Schauspiel: Nach einer Fußberührung Diego Costas erleidet er dramatische Schmerzen und geht auch noch zu Boden. Das ist eines Helden unwürdig.