32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Japan – Polen 0:1

Even the losers get lucky sometimes, heißt es in einem Tom-Petty-Song, selbst die Verlierer haben manchmal Glück. Der transnationale Fußballhumanist wünscht auch den Opfern der Vorrunde eine Freude. Wie schön, dass Peru und Saudi-Arabien doch noch ein Sieg gelang. Deutschland schlug gar Gruppensieger Schweden. Island bejubelte sein historisches 1:1 gegen Argentinien, weil Torwart Hannes Halldórsson Lionel Messis Elfmeter parierte. Costa Rica errang ein Schlusssekunden-Pünktchen gegen die Schweiz, wobei der pazifistische Schiri Clément Turpin den Costa Ricanern in der Nachspielzeit gleich zwei Strafstöße schenkte. Den ersten widerrief der Video-Kreml, der zweite knallte dem Schweizer Torwart Yann Sommer von der Latte ins Genick und dann ins Netz. Den Eidgenossen tat das Remis nicht weh, die Ticos reisten getröstet heim. Friede auf Erden!

Christoph Dieckmann kennt jeder, der sich im Ostfußball auskennt. Für sein Patenland schaut er nun noch ein wenig weiter gen Osten.

Solch versöhnlichen Abschied gönnte der Polen-Pate auch seinen Rotweißen, gegen Japan. Gegen Senegal und Kolumbien hatte die Lewandowski-Combo geradezu australisch dürftig aufgespielt. Der Bandleader bemaulte das Niveau seiner Kollegen, die Nation rief angeekelt: HANBA! Zu Deutsch: Ihr Trantüten schändet Fußballpolens Stolz, das heilige Erbe von Lubański, Lato und Deyna! Deren minderbemittelte Nachfolger standen nun im Stadion von Wolgograd und sangen wahrheitswidrig: Jeszcze Polska nie zginela, kiedy my zyjemy. Noch ist Polen nicht verloren, solange wir leben.

Leben mag man das schwerlich nennen, was in Wolgograd geschah – bei 36 Grad im Schatten. Trainer Adam Nawałka hatte rotiert und fünf neue Kräfte aufgestellt, sein japanischer Kollege Akari Nishino gar sechs. Die Japaner brauchten bloß ein 0:0 zum Einzug in die nächste Runde. Entsprechend spielten sie. Immerhin köpfte Shinji Okazaki am polnischen Dreiangel vorbei, sodann tauchte Keeper Łukasz Fabiański den Knaller von Yoshinori Mutō aus dem linken Eck. Auf der Gegenseite rettete Hiroki Sakai vor Rafał Kurzawa und Japans Torwart gegen Kamil Grosickis Kopfball; Sakai stoppte den nachsetzenden Lewandowski. Polens Torjäger blieb abermals wirkungslos.

So schlichen Spiel und Zeit auch nach der Pause dahin. Ebenfalls torlos fußwerkten im Parallelvergleich Kolumbien und Senegal. Kolumbien musste siegen. Zwischen Japan und Senegal, punkt- und torgleich, würde notfalls die Fair-Play-Wertung für Japan entscheiden. Plötzlich, nach einer Stunde, schienen all diese Erwägungen Makulatur. Kurzawa hob einen 30-Meter-Freistoß in den japanischen Strafraum. Jan Bednarek, unbewacht, kloppte ein. Japans Aus?



Nippons Söhne gerieten in gelinde Panik und stürmten ein wenig – erfolglos, doch kurz vor Ultimo traf in Samara Kolumbien. Polen und Japan schlossen unverzüglich einen Nichtangriffspakt. Die Japaner spazierten mit dem Bällchen durchs eigene Revier, die Polen sahen von Weitem zu. Ich erhoffte Senegals Ausgleich, doch dann war's vorbei. 1:0, in Samara wie in Wolgograd. Dank der geringeren Zahl an Gelben Karten erreichte Japan das Achtelfinale. Die japanischen Fans bejubelten die triumphale Fairness ihres Teams. Polen war getröstet, ich bedient.