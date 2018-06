32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte. Vor dem Anpfiff haben sie ihre Jungs porträtiert. Hier: Iran.

Wie soll man sich denn bitte so auf Fußball konzentrieren? Während alle anderen Mannschaften sich am Wochenende in Testspielen schön in WM-Form kicken konnten, wurde die iranische Mannschaft auf die Zuschauertribüne verbannt. Griechenland hatte das geplante Testspiel in Istanbul einfach abgesagt. Die Gründe dafür, so wird spekuliert, waren politisch: Entweder weil die Türkei zwei griechische Militärs wegen illegalem Grenzübertritt festhält. Oder weil im vergangenen Jahr Irans Kapitän und sein Stellvertreter aus dem Team ausgeschlossen wurden, nachdem sie mit ihrem griechischen Verein gegen eine israelische Mannschaft gespielt hatten (in Iran ist es Sportlern verboten, gegen Israelis anzutreten). Vielleicht hatte die Absage auch irgendwas mit Donald Trump und dem Atomabkommen zu tun. Niemand weiß es so genau oder zumindest offiziell.

Till Schwarze ist Nachrichtenredakteur bei ZEIT ONLINE und fragt sich immer noch, ob es der Iran heißt oder nur Iran.

Jedenfalls sagte dann auch noch der kurzfristig organisierte Ersatzgegner Kosovo ab. Irans Fußballverband legte übrigens Beschwerde bei der Fifa ein und brach bis auf Weiteres die Beziehungen zum griechischen Verband ab.

Wie man sich so als Mannschaft in WM-Form spielen soll, ist tatsächlich eine gute Frage. Oder um es mit Irans portugiesischem Trainer Carlos Queiroz zu sagen: "Die Kritiker reden viel, obwohl auch sie genau wissen, dass keiner gegen uns spielen will. Der Iran hat nun mal Probleme."

Politik und Fußball, über diese Verbindung – und ob es überhaupt eine geben darf – wird vor dem Turnier in Russland viel gestritten. Bei Iran ist die Frage schon beantwortet. Abgesagte Testspiele, Stadionverbot für Frauen, wegen Israel-Kontakt gesperrte Spieler: Alles ist politisch, mal von außen aufgedrängt, mal von der iranischen Führung vorgegeben.

"Kein Walzer, sondern knallharter Rock 'n' Roll"

Die rein sportliche Bilanz der iranischen Nationalmannschaft, des Team Melli ("das Nationalteam"), kann sich eigentlich sehen lassen. Sechs von acht Spielen der WM-Qualifikation gewonnen, zwei Unentschieden und damit souveräner Gruppensieger der Gruppe D in Asien geworden. Allerdings waren die Gegner dort mit Indien, Oman, Turkmenistan und Guam nicht gerade das, was man als Fußballernationen bezeichnen würde.

Die warten auf Iran dafür in Russland: Spanien und Portugal heißen die Gruppengegner neben Marokko. "Kein Walzer, sondern knallharter Rock 'n' Roll", so beschreibt der Nationaltrainer Queiroz die Aufgabe gegen den amtierenden und den vormaligen Europameister.

Die fünfte WM-Endrunde in Irans Fußballgeschichte startet also unter nicht ganz einfachen Bedingungen. Dafür sorgt auch der Trainer selbst, der für nach der WM schon mal seinen Rücktritt ankündigte. Doch Queiroz gibt zugleich neue Hoffnung: Die Situation sei zwar nicht optimal, habe aber die Mannschaft weiter zusammengeschweißt, sagte er nach der Aufregung um die abgesagten Testspiele.

Die beiden wegen des Vereinsspiels gegen Israel lebenslang gesperrten Spieler Masoud Shojaei und Ehsan Hajsafi sind übrigens wieder im Kader. Auch der ehemalige Bundesligaprofi Ashkan Dejagah fährt mit nach Russland, als Kapitän sogar.



Dort könnte es dann tatsächlich Grund zum Jubeln geben: Gegen Marokko zum Auftakt ist nach dem 2:1 gegen die USA 1998 der zweite Sieg bei einer Weltmeisterschaft drin (das knappe 0:1 gegen Argentinien vor vier Jahren zählt natürlich fast genauso viel). Das würde das Team Melli wenigstens etwas über das zu erwartende Aus in der Vorrunde hinwegtrösten. Aber wer weiß: Immerhin hat Trainer Queiroz einst in den Neunzigern in Portugal den Grundstein für die Goldene Generation um Luis Figo und Rui Costa gelegt.

Warum wird dieses Team Weltmeister?

Dafür bräuchte es wirklich ein Wunder, ein richtiges persisches Fußballmärchen wäre das. Auftaktsieg gegen Marokko und dann Spanien – nach einem Sieg gegen die wolkenkratzerhohen Favoriten wäre alles drin.

Warum vielleicht doch nicht?

Wegen Spanien und Portugal.

Wer kommt ganz groß raus?

Vielleicht ja doch der Fußball, zumindest für dreimal 90 Minuten.