32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Iran – Portugal 1:1

Am Ende spielte Portugal auf Zeit. Ja, Sie lesen richtig: In den letzten Minuten des WM-Vorrundenspiels gegen Iran wollten die Portugiesen unbedingt das Unentschieden halten. Der Iran war drauf und dran, aus der 1 eine 2 zu machen und damit die Sensation zu schaffen: Achtelfinale, Portugal raus. Doch – oooauhh! – auch in der vierten Minute der Nachspielzeit blieb es beim Außennetz.

Abpfiff nach 90 und acht Minuten. Erstmal durchatmen. Was war da gerade passiert auf dem Platz in Saransk? Etwas ungläubig folgte der Pate den Wiederholungen und Zeitlupen, die über den Bildschirm flimmerten. Außenristtraumtor, Elfmeter – gehalten, Rudelbildungen und immer wieder Schiedsrichter, die auf Bildschirme starren. Ein denkwürdiger Fußballabend ging zu Ende, an dessen Ende iranische Fans und Spieler Tränen vergossen, weil es so verdammt knapp gewesen war.

Till Schwarze Ist Chef vom Dienst bei ZEIT ONLINE und war am Kickertisch immer besser als auf dem Fussballplatz.

Dabei hatte alles recht erwartbar und nicht besonders schön, in Teilen auch richtig ärgerlich, begonnen. "Die Rollenverteilung ist klar: Iran ist der Fels, Portugal die Brandung", orakelte die Kommentatorin Claudia Neumann im Fernseher. Und damit kommen wir zu dem nicht so schönen und vorhersehbaren Teil, der fast die gesamte erste Halbzeit umfasste.



Iran stellte sich wie schon gegen Spanien hinten rein, Portugal blieb ideenlos und bis auf einen Schuss von Ronaldo gleich in der dritten Minute gingen die gefährlichsten Situationen von Freistößen aus. Portugal war überlegen, aber ohne Idee, wie man am iranischen Riegel vorbeikommen könnte. Und der Iran nutzte die wenigen Räume und Chancen, die sich ihnen vor allem bei Konterchancen boten, nicht. Zu hektisch und unüberlegt wirkte das Team Melli, wie das iranische Fußballteam genannt wird.

Also mal vom ersten Screen rüber auf den zweiten geschaut. Und jetzt kommt der wirklich ärgerliche Teil. Nicht nur über die Sheypoors (ja, so heißen die vermeintlichen Vuvuzelas der iranischen Fans) wurde geschimpft und hergezogen in diesem Internet. So richtig wütend wurde der deutsche Fußballfan auf Twitter, weil eine Frau im Jahr 2018 ein WM-Spiel kommentiert. Wer das alles liest, wird wirklich doof. Schnell lieber zurück nach Saransk.

Dort hatte auch Ronaldo inzwischen die Schnauze voll und schimpfte und trieb seine Mitspieler an. Und dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als der Schiedsrichter vermutlich schon Luft holte um zur Halbzeit zu pfeifen, schoss das ewige Talent Ricardo Quaresma. Mit dem Außenrist. In den Winkel. 0:1. Da kann auch Irans Pate neidlos einräumen: Traumtor.



Rückstand, bislang noch kein eigenes Tor bei der WM – es brauchte schon ziemlich viel Optimismus, um aus iranischer Sicht zuversichtlich in die zweite Hälfte zu gehen. Dann kam auch noch die 50. Minute und Saeid Ezatolahi, der an der Grenze des iranischen Strafraums Ronaldo zu Fall brachte. Aufregung, Rudelbildung, Videobeweis, man hat als WM-Fan das Prozedere ja mittlerweile akzeptiert. Schiedsrichter Enrique Cáceres verschwand hinter der Bank zum Fernsehen – kommt wieder. Elfmeter! Ronaldo schießt selbst.

Der Pate ist schon defätistisch auf dem Weg zum 0:2 und dem WM-Aus, da passiert die Sensation: Torwart Beiranvand hält! Der Held! Gegen Ronaldo. Das ist fast so gut wie ein Treffer. Und im Iran sollten sie mal ihre Seismografen überprüfen, ob da nicht auch ein leichtes Beben in der 53. Minute zu spüren war.