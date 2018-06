Nur wenige Minuten waren in diesem Turnier gespielt und sofort richteten sich Fragen an den Trainer. Mit dem Anpfiff stießen die Mexikaner in die Löcher der rechten Abwehrseite und im Mittelfeld. Der Elf von Joachim Löw fehlte es ab der ersten Minute im Turnier an Organisation. Das war schwach von ihr, doch das ist nicht zuletzt Trainersache. Löw brauchte dann recht lange, um das Spiel zu ordnen oder seinen Spielern dabei zu helfen. Erst als er den überforderten Sami Khedira nach 60 Minuten auswechselte, wurde es besser. Das Spiel ging verloren.

Und es wurde nicht viel besser. Beim Ausscheiden gegen Südkorea erlitt die Nationalmannschaft vor allem in der ersten Halbzeit einen Rückfall in vergangen geglaubte Epochen. Kein Tempo, ungenaue Kombinationen, Spielaufbau tief in der eigenen Hälfte. Einmal übernahm Manuel Neuer den Part des Verteidigers und schlug einen langen Ball – ins Nichts. Auch diese Strukturmängel fallen auf den Trainer zurück.

Kaum Qualität, kaum Stil

Das deutsche Vorrundenaus ist eine der größten Sensationen der Fußballgeschichte. Mit dieser Mannschaft muss man nicht Weltmeister werden. Sie hat viele gute Fußballer, aber wenige sehr gute. Aber in der Vorrunde ausscheiden konnte sie nur, weil auch der Trainer Fehler machte. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, ob Löw noch der Richtige ist.

© Jakob Börner Oliver Fritsch Redakteur im Ressort Sport, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

In der Gruppe F landeten drei Nationen mit bedeutend schlechteren Voraussetzungen vor Deutschland. Aber es ist nicht nur das Ergebnis: Löws Elf hat kaum Qualität und Stil, Leidenschaft und Energie erkennen lassen. Er übernehme die Verantwortung, sagte Löw. Das ist oft eine leere Floskel, genauso wie die Aussage, man müsse erst mal alles in Ruhe analysieren. Auch sie fiel nach der Niederlage gegen Südkorea.

Wie diese Analyse ausfällt, wüsste man gerne, und zwar nicht erst in sechs Wochen. Löw sollte seine Personalien erklären, etwa warum er den gefährlichen Julian Brandt nicht mal früher aufs Feld schickte. Oder wieso er bei diesem Turnier nicht nach einer Stammformation suchte: In drei Spielen setzte er 20 Fußballer ein.

Die Aufstellung und die Einwechslungen gegen Schweden gingen noch auf. Aber gegen Südkorea nahm er jenen Khedira, von dem er sich gegen Schweden zu Recht und erfolgreich getrennt hatte, wieder rein, bevor er ihn wieder auswechselte. Thomas Müller blieb draußen und Leon Goretzka fand sich im entscheidenden Gruppenspiel plötzlich in der Startelf. Er hatte vorher nicht gespielt, auch in den beiden Tests vor dem Turnier war er nur einmal eingewechselt worden. So baut man keinen jungen Spieler ein.

Man wird es nicht mehr überprüfen können, aber Leroy Sané hätte der lahmen deutschen Elf in Russland bestimmt gutgetan. In der Fußballszene muss man lange suchen, um jemanden zu finden, der dessen Ausbootung versteht. Er ist Stammspieler beim Meister der Premier League. In einer der zwei besten Ligen der Welt war er bester Jungprofi, er wird von Pep Guardiola trainiert. Den Eindruck, dass Löw einen möglicherweise schwerer erziehbaren Spieler aus Bequemlichkeit nicht dabeihaben wollte, lässt sich nicht von der Hand weisen. Sollte eine solche Aufgabe einen Trainer nicht reizen?