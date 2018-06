32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Kroatien – Nigeria 2:0 (Spielbericht, ZDF-Highlights)



Die Behörden in Kaliningrad taten schon vor der Partie kund: Keine lebenden Tiere im Stadion! Nigerias Fans mussten gegen Kroatien also ohne grün-weiß bemalte Hühner auskommen, die sie sonst ab und an mal als Glücksbringer mit ins Stadion zu nehmen pflegen. Schade eigentlich, ein Huhn hätte dem Spiel sicher gutgetan.



Michael Stürzenhofecker ist CvD bei ZEIT ONLINE. Je mehr Spielpraxis er in der Freizeitliga ansammelt, desto vehementer betont er den Teamgeist.

Was noch viel schlimmer wog, zeigte sich erst, als Nigerias Spieler nach den Nationalhymnen die schwarzweiß gezackten Trainingsjacken öffneten: Die Super Eagles traten in schlichtem Dunkelgrün gegen die wie immer in markanten rotweiß karierten Hemden gekleideten Kroaten an. Ihre ebenfalls gezackten Trikots, die den Nigerianern einen veritablen WM-Hype einbrachten und sie zumindest modischen zum Favoriten machten, ließen sie im Koffer.



Was dann auf dem Platz passierte, fasste der ZDF-Kommentator Martin Schneider nach dem zweiten Tor der Kroaten ganz gut zusammen: "71. Minute, 2:0 für Kroatien". Kurz zuvor hatte der Sender auf die eigene Website verwiesen, wo Zuschauer sich die Highlights des Spiels ansehen können. Neun Kurzfilme jeweils mit Schüssen, manche gar aufs Tor, waren dort zu sehen. Dazu ein Filmchen, das eine Abseitssituation zeigte sowie ein Spielausschnitt mit dem Eigentor zum 1:0.

Die Kroaten, wie gewöhnlich als Geheimfavorit in die Weltmeisterschaft gestartet, kamen kaum zum Abschluss, die Nigerianer, immerhin ein Perspektivteam, eigentlich nie. Bis zur 33. Minute, als Ante Rebić einen Eckball von Luka Modrić auf Mario Mandžukić verlängerte, der wiederum dem nigerianischen Unglücksraben Oghenekaro Etebo an die Hacke köpfte, von der aus der Ball ins Tor kullerte.

Das Spiel verlor nun zunehmend an Fahrt. Victor Moses zielte am Tor vorbei, Ivan Rakitić darüber, Marcelo Brozović sah gelb. Alles nachzusehen in den ZDF-Highlights, auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Viele weitere Versuche scheiterten auf beiden Seiten etwa in Höhe der Mittellinie. Bei 75 Prozent lag die Passgenauigkeit der Kroaten, blendete das ZDF ein, zwischendurch etwas höher, später wieder etwas niedriger.

Dann wieder Ecke Modrić auf Mandžukić, und weil der Stürmer dabei vom Innenverteidiger Troost-Ekong fest umarmt wurde, entschied der Schiedsrichter Sandro Ricci auf Elfmeter. Modrić zeigte Messi und Cueva, die beide in den Spielen zuvor vom Punkt gescheitert waren, wie man einen Strafstoß solide verwandelt.

Der Sportexperte Oliver Kahn erklärte nach dem Spiel dann auch, woran es bei den "Super Eagles" gelegen hat: Bei Eckbällen seien sie einfach zu anfällig. Es war halt ein langer WM-Tag.