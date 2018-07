Lionel Messi wurde in diesen Tagen auf dem Roten Platz festgenommen. Alles halb so wild, es war nur ein Doppelgänger aus dem Iran, doch der verursachte ein solches Aufsehen unter den Touristen und Russinnen, dass die Polizisten einschreiten mussten. Die machten sogar selbst ein paar Selfies mit ihm und ließen ihn bald wieder frei. Kurz vor dem Beginn der WM war das.

Ein paar Tage später, zwanzig Gehminuten nördlich. In einer Bar in Tverskoi, einem hippen Viertel Moskaus, schaute man am Fernsehen das Vorrundenspiel Spanien gegen Portugal. Da stellten ein paar Brasilianer ihren Moscow Mule auf die Theke, damit sie beide Hände frei hatten, um Cristiano Ronaldo unter dem Gekichere der anderen Gäste nachzuäffen. Der trat gerade zum Freistoß an, in seiner typischen Breitbeinpose, kurz vor dem Anlauf kräftig durchschnaufend. Jeder Fußballfan der Welt kennt das. Ronaldo traf ins Tor, lauter Jubel in der Bar.

Diese Weltmeisterschaft ist die vierte und wahrscheinlich letzte, bei der Ronaldo und Messi zum Duell antreten. An diesem Samstag spielen sie ihre Achtelfinalpartien, Messi mit Argentinien gegen Frankreich, Ronaldo mit Portugal gegen Uruguay. Bislang hatten beide, vor allem Ronaldo, ihre großen Momente. Doch auch ihre schlechten und beide wären beinahe ausgeschieden. Haben Ronaldo und Messi in Russland eine reelle Chance, erstmals Weltmeister zu werden?

Wo sie auftraten, standen sie im Mittelpunkt. Als Portugal im zweiten Spiel im Luschniki-Stadion, in dem am 15. Juli das Finale ausgetragen wird, auf Marokko traf, riefen die Marokkanerinnen und Marokkaner, von denen mindestens 30.000 im Stadion waren, immer wieder: "Messi, Messi!" Um Ronaldo zu ärgern natürlich, denn mit nichts anderem kann man ihn vermutlich so treffen wie mit einer Bekundung zu seinem einzigen Konkurrenten. Ronaldo machte auch in diesem Spiel sein Tor, das Endergebnis lautete: Ronaldo gegen Marokko 1:0.

Messi depressiv

Argentinien war auch in Moskau, spielte ein paar Tage zuvor im kleineren Spartak-Stadion gegen Island. Schon beim Warmlaufen bekam Lionel Messi die Liebeserkundungen der 20.000 Argentinierinnen und Argentinier im Stadion, die dieses Fußballspiel in eine Art Gottesdienst verwandeln wollten, eine Messi-Messe. Sein erster Ballkontakt, ein profaner Pass im Mittelfeld, wurde mit Ehrfurcht beklatscht. Als er einen Elfmeter verschoss und so langsam klar wurde, dass Argentinien nicht gewinnen würde, bauten ihn seine Fans, seine Jünger mit Chören auf.

Messi und Ronaldo machen ihre Mannschaften praktisch automatisch zu Ein-Mann-Teams. Argentinien ist zugeschnitten auf Messi, den sein Trainer offenbar fragen muss, wen er einwechseln darf. In Portugal ist Ronaldo der Leader, auf den sich alle verlassen. Messi verfällt dabei auf dem Platz in geradezu depressive Phasen, dann ist er weit abseits des Geschehens. Und steht, mehrere Sekunden.

Messis Argentinier kamen schwer ins Turnier. Dem Unentschieden gegen Island folgte ein 0:3 gegen Kroatien, an dem Messi quasi nicht teilnahm. Im letzten Spiel gegen Nigeria in Sankt Petersburg jedoch schoss er eins der besten Tore dieser WM. Einen langen Pass nahm er im Lauf mit dem linken Oberschenkel mit, ließ ihn zum Fuß tropfen, beschleunigte dabei sein Tempo, legte den Ball auf seinen schwachen rechten Fuß, schüttelte einen Gegner ab und schoss ins lange Eck. Tor Messi, Erdbeben in Südamerika. Am Ende kam Argentinien durch einen 2:1-Sieg weiter.

Ronaldo hingegen geht auf in seiner Rolle. Im privaten Torduell führt er 4:1. Gegen Spanien zeigte er eine große Darbietung, schoss drei Treffer. Im letzten Gruppenspiel hielt Irans Tormann Alireza Beiranvand, ein ehemaliger Obdachloser, seinen Elfer. Nach einem unfairen Ellenbogeneinsatz hatte er Glück, dass er mit der Gelben Karte davonkam. In der Nachspielzeit wäre Portugal fast ausgeschieden.

Mit ihren Vereinen gewannen sie jeweils alles, Messi mit Barcelona, Ronaldo mit Manchester United und Real Madrid. Die letzten zehn Wahlen zum Weltfußballer des Jahres gewann nie ein anderer, sie teilten sie sich auf. Der letzte, der nicht Messi oder Ronaldo hieß, war der Brasilianer Kaká im Jahr 2007, vor Messi und Ronaldo übrigens.



Mögliches Treffen im Viertelfinale

2006 in Deutschland waren sie beide noch sehr jung, aber die Weltmeisterschaften 2010 und 2014 verliefen für beide enttäuschend, zumindest ohne Titel. Auch in der Elf der Vorrunde 2018 sind sie schon mal nicht. Vor allem Argentinien und Messi blieben in Russland bislang unter den Erwartungen. In den Achtelfinals sind Portugal und Argentinien eher Außenseiter, haben zudem als jeweiliger Gruppenzweiter einen schweren Turnierast erwischt.



Doch Messi ist immer ein Sololauf zuzutrauen und Ronaldos Portugal wurde schon bei der EM vor zwei Jahren unterschätzt. Sollten Messi und Ronaldo ihre Spiele an diesem Samstag gewinnen, geht die Show erst richtig los. Dann träfen sie im Viertelfinale erstmals bei einer WM aufeinander.