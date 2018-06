Bei dem letzten WM-Testspiel hat Deutschland mit 2:1 (2:0) gegen Saudi-Arabien gewonnen. Neun Tage vor dem ersten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Mexiko konnte das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Leverkusen aber nicht immer überzeugen. Der Leipziger Timo Werner brachte Deutschland in der 8. Minute in Führung, kurz vor der Pause traf Omar Hausawi ins eigene Tor (43.). Den Treffer für Saudi-Arabien erzielte Taissir Al-Dschass (85.).

Der eingewechselte Ilkay Gündoğan wurde von vielen Zuschauern ausgepfiffen. Gündoğan und Mesut Özil hatten sich im Mai mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan getroffen. Dafür waren die deutschen Nationalspieler kritisiert worden. Bundestrainer Joachim Löw präsentierte bei dem WM-Testspiel praktisch seine komplette WM-Wunschelf. Nur Mesut Özil fehlte wegen Rückenproblemen. Reus als spielstarke zweite Spitze neben Werner und Julian Draxler auf der Halbposition durften als potenzielle Ersatzkandidaten vorspielen.



Die grundsätzliche Überlegenheit der DFB-Elf stand nicht infrage. Reus hatte bereits in der elften Minuten den Pfosten getroffen. Khedira schoss in der 38. Minute fast das zweite Tor für die Nationalmannschaft. Doch Torwart Abdullah Al-Muaiuf lenkte den Ball noch an den Pfosten. Bedrängt von Thomas Müller schoss Hausawi von Saudi-Arabien den Ball nach einer Hereingabe von Werner ins eigene Tor.

Nach der Halbzeit zeichnete sich Al-Muaiuf von Saudi-Arabien als bester Akteur seines Teams aus. Für Reus war die Partie nach einer knappen Stunde vorbei. Ersatzmann Gündoğan reagierte professionell auf die unfreundliche Begrüßung und hatte die Chance zum 3:0. Wieder verhinderte das Torwart Al-Muaiuf.