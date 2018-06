32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Peru – Dänemark 0:1



Das war nun nicht der Plan. Als WM-Patin hatte ich das Auftaktspiel der Dänen anders bestellt. Ein Highlight hätte es nun nicht direkt sein müssen, die Gruppenphasen sind ja – sieht man mal von Paarungen wie Spanien gegen Portugal ab – erst einmal ein Krampf bei Weltmeisterschaften. Müssen alle durch. Aber einen Samstagabend hätte ich mir doch unterhaltsamer vorstellen können.



Vor allem die erste Halbzeit hatte aus dänischer Sicht eher geringen Unterhaltungswert. Ich erinnerte mich daran, warum ich den Dänen lieber beim Handball als beim Fußball zuschaue. Das Team fand keine Ordnung, spielte schlechte Pässe und verlor ständig den Ball.

Und wo war eigentlich Christian Eriksen, der Star der Dänen, der Held der Qualifikation? Nicht anwesend, gegen eine peruanische Mannschaft, die weit in der eigenen Hälfte stand und geschickt verteidigte. Und das, obwohl sie eigentlich ein Heimspiel hatte. Etwa 15.000 Fans aus Südamerika machten das russische Saransk an diesem Abend zu einer peruanischen Enklave. Sie bejubelten jede Aktion. Dass nur 700 dänische Fans da waren, lag sicher am Wetter. Also am Wetter in Dänemark. Dort ist es gerade schön, das ist selten. Viele Dänen verbringen die Tage daher wohl lieber an der Nord- und Ostsee als in russischen Fußballstadien.



Dann hatte Jefferson Farfán die erste Chance für Peru. Auch das noch, ein ehemaliger Schalker. Aber es kam beinahe noch schlimmer. Als die Dänen ein wenig aufgewacht waren und Eriksen sich an seinem ersten Freistoß versucht hatte, gab es kurz darauf nach einem Videobeweis-Elfmeter für Peru. Yussuf Poulsen hatte Christian Cueva gefoult.

Rieke Havertz Rieke Havertz hat nie in irgendeiner F-Jugend Fußball gespielt, dafür aber in den 80er Jahren ein paar Jahre Handball in ähnlich unteren Jugendligen in miefigen norddeutschen Turnhallen. Kennt daher mehr dänische Handballnationalspieler als Fußballer.

Doch Cueva schoss drüber. Selbst als Dänemark-Patin hatte ich Mitleid mit ihm, so schlecht war der Elfer getreten. Wenigstens war eine alte Fußballphrase bestätigt: Der Gefoulte sollte nie selbst antreten.

Der ZDF-Kommentator Thomas Wark verstieg sich zur Halbzeit dazu, die letzten Minuten als "packend" zu beschreiben. Man fragte sich, welches Spiel er gesehen hatte oder ob er einfach eine bessere zweite Halbzeit herbeireden wollte.