32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte. Vor dem Anpfiff haben sie ihre Jungs porträtiert. Hier: Polen.

Am 28. Mai 1975 erlebte ich in Halle mein erstes Fußballländerspiel: DDR gegen Volksrepublik Polen. Beide Länder hatten im Jahr zuvor bei der Weltmeisterschaft brilliert. Die DDR erreichte Platz sechs. Die Polen wurden Dritte und verpassten das Finale nur, weil ihr WM-Schützenkönig Grzegorz Lato, des Schwimmens unkundig, in der Wasserschlacht von Frankfurt/Main gegen Westdeutschland unterging. In Halle schien die Sonne, Lato traf. Matz Vogel glich aus, doch sieben Minuten vor Ultimo blamierte der eingewechselte Joachim Marx den DDR-Keeper Jürgen Croy mit einem haltbaren Heber. Abpfiff. Ich, Autogrammsammler, stand im Kabinengang und fragte: Herr Croy, was sagen Sie zum zweiten Gegentor? Der Zwickauer Titan knurrte: Ham mich schon hundert Mann gefragt.

Christoph Dieckmann Der Autor ist Ur-Brandenburger und eine Journalistenlegende im gesamten Ostfußball. Bald auch in Polen?

Die Siebzigerjahre waren Fußball-Polens Heldenzeit, geprägt vom "Jahrhunderttrainer" Kazimierz Górski. Im Tor stand, mit Mähne und Stirnband, der Elfmetertöter Tomaszewski. Den Strafraum beräumten die Recken Żmuda und Gorgoń. Im Mittelfeld herrschte General Deyna. Vorn galoppierten die Husaren Szarmach und Lato. 100 Meter sprintete Lato in 10,8 Sekunden.

Einszweidrei, im Sauseschritt läuft die Zeit; wir laufen mit. Autogrammsammler sind im Kabinengang nicht mehr erwünscht. Die DDR wurde BRD, die Volksrepublik Polen noch völkischer. Jan Tomaszewski ging in die Politik, saß für die Kaczyński-Partei PiS im Sejm und bezeichnete ein Nationalteam mit eingebürgerten Polen als "Mülleimer Europas". Das polnische Fanmilieu ist rechts, doch rühmenswerterweise forderte der heutige Superstar Robert Lewandowski eine humane Flüchtlingspolitik.

Nach Russland entsendet Polen eine Mannschaft, die ihre Qualifikationsgruppe E im glatten Durchmarsch gewonnen hat (vor Dänemark, Montenegro, Rumänien, Armenien, Kasachstan). 16 der 28 Tore erzielte Robert Lewandowski. Seine Unentbehrlichkeit könnte zum Handicap der Truppe werden. Der Trainer Adam Nawałka berief zunächst 35 Mann, den größten vorläufigen Kader aller WM-Nationen. Bekannt sind hierzulande auch Lewandowskis Sturmpartner Arkadiusz Milik (SSC Neapel) und der Torwart Wojciech Szczęsny (früher Arsenal, zuletzt bei Juventus Buffon-Ersatz). Sein Keeper-Kollege Łukasz Fabiański stieg soeben mit Swansea City aus der Premier League ab, dem Mittelfeld-Mann Grzegorz Krychowiak passierte dasselbe mit West Bromwich Albion. Den Absturz knapp verhindern konnte mit Wolfsburg Jakub Błaszczykowski, Dortmunds langjähriger Kämpe. Für Polen spielte er 92 Mal und schoss 18 Tore. Wenn Kuba traf, verlor Polen nie.

Bei der EM 2016 scheiterte Błaszczykowski im Elfmeterschießen gegen Portugal: Endstation Viertelfinale. Diesmal will Polen mehr, zunächst in Vorrundengruppe H gegen Japan, Kolumbien und den Senegal. Los geht's, Rot-Weiße! POLSKA! BIALO-CZERWONI!



Wer kommt ganz groß raus?

Lewandowski.

Warum wird Polen Weltmeister?

Weil Lewandowski ganz groß rauskommt.

Warum vielleicht doch nicht?

Weil Dänemark mannschaftlicher wirkt (4:0 in der Quali gegen Polen).