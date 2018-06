32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.



Polen – Kolumbien: 0:3 (ARD-Zusammenfassung)



Als Kolumbiens Torhüter David Ospina in der sechsten Minute umknickte und sich mit dem Ball zwischen den Knien auf dem Rasen krümmte, da wusste ich: Das kann ja nix werden. Gleich darauf sprang Bayern-Stürmer Robert Lewandowski den Innenverteidiger Yerry Mina an. Der schrie und schrie und verdrehte seine Hand ganz komisch. Auf dem Bildschirm sah es aus, als würde sie gleich ganz abfallen. Es waren noch keine zehn Minuten gespielt und die Kolumbianer flogen schon der Reihe nach auf die Nase. Es wurde getreten, gerempelt, geschubst. Für Kolumbien und für Polen ging es im zweiten Spiel schon um alles. Wer jetzt verliert, verliert die Chance aufs Weiterkommen.

Darauf hatte wohl niemand gewettet. Nach der Auslosung vermuteten nicht wenige, dass Polen und Kolumbien den Gruppensieg unter sich ausmachen würden. Das Spiel mit den Bayern-Stars James Rodrígez gegen Robert Lewandowski werde für das Turnier vielleicht nicht entscheidend, aber bestimmt interessant. Das hatte ich auch gehofft, als ich Patin von Kolumbien wurde, meinem Geheimfavoriten. Die schaffen es auf jeden Fall ins Achtelfinale, vielleicht sogar weiter.

Amna Franzke ist verantwortliche Redakteurin bei ZEIT Campus ONLINE und mag Kaffee.

Aber nach der ersten Runde, Kolumbien verlor gegen Japan und Polen überraschend gegen Senegal, trafen hier die beiden Gruppenloser aufeinander. Und dann hatte James auch noch Probleme mit seiner Wade.



Mehr Kolumbianer als Polen im Stadion

Ich nehme mir einfach ein Beispiel an den kolumbianischen Fans. 50.000 sind von ihnen angereist, sagt der Kommentator. Das ist ganz schön viel. Oder habe ich mich verhört? Würde man einen Heißluftballon nehmen, man bräuchte 218 Stunden von Kasan nach Bogotá, sagt das Internet. Warschau ist doch so viel näher. Und doch dominierten die kolumbianischen Fans die Ränge und die Stimmung. Genauso wie langsam ihre Mannschaft.



So wie Lewandowski spielt, will er weg von Polen. — Günter Klein (@guek62) 24. Juni 2018

Die Polen kamen nicht aus der Defensive raus. Und dann, nach 40 Minuten Gerangel, reichten die kolumbianischen Spieler die erhoffe Leistung nach: James spielte eine scharfe Flanke in den Strafraum und Yerry Mina köpfte den Ball in die linke Ecke.

"Aber die Frage ist natürlich: War das gewollt?", fragte ARD-Moderator Alexander Bommes kurz darauf in der Halbzeitpause. Ich sprang auf und schrie den Fernseher an: "Was heißt hier natürlich? Natürlich!" "Gänzlich überparteilich", nannte sich Bommes und redete darauf die Leistung meiner Mannschaft schlecht. Als hätten die aus Versehen ein Tor geschossen. So nicht. Niemand weiß, was Bommes antreibt. Und wehe jemand sagt, Carlos Valderrama – die kolumbianische Spielerlegende oben auf den Zuschauerrängen – sieht aus wie Wolle Petry.



Noch mehr Verletzungen

Nach der Pause gab es für einen kurzen Moment die Chance auf den Ausgleich. Grzegorz Krychowiak schoss aufs Tor, Ospina konnte den Ball nicht ganz fassen, doch Sánchez klärte. Und Ospina lag schon wieder gekrümmt auf dem Rasen. Das Spiel war ein Kampf, der nach gut 60 Minuten schon so viel Tribut zollte, das alle Wechselmöglichkeiten der Kolumbianer ausgeschöpft waren. Ospina, der nicht mehr auftreten konnte, musste weitermachen.



Die polnische Mannschaft schien mittlerweile ebenfalls völlig erschöpft und verloren. Es folgten 20 Minuten Patenglück. In der 70. Minute schoss Kolumbiens zweite Fußballgröße, Radamel Falcao, das 2:0 und fünf Minuten später folgte der schönste Pass des Turniers. James schoss, weit links laufend, den Ball über die gesamte Feldbreite exakt diagonal nach vorne auf den mitstürmenden Juan Cuadrado, der uneinholbar aufs Tor zuraste: 3:0. In einer Szene danach tänzelte er an der Außenlinie drei Polen aus, den Vierten überspielte er mit einem Hackenpass. James, der nach dem ersten Spiel noch das Sorgenkind gewesen ist, war nun wieder voll da.



Da ist es dann auch schon egal, dass sich Ospina ein paar Minuten später wieder an den Knöchel fasste und humpelte. Er schaffte nicht mal mehr einen Abstoß. Hoffentlich wird der lädierte Torhüter nicht zum Verhängnis für die Mannschaft. Aber, und das ist ja das Schöne an diesem Abend, Kolumbien hat nun wieder etwas zu verlieren.