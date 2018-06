32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.



Recht früh schon entledigte sich Fernando Hierro seines Sakkos, wie ein Bräutigam auf einer zeitlich fortgeschrittenen Hochzeitsfeier. Als wollte der Trainer der Spanier, der seit Mittwoch im Amt ist, sagen: "¡Bailamos!", "lasst uns tanzen". Getanzt wurde dann im Spiel der Spanier gegen die Portugiesen tatsächlich. Recht heftig sogar, ja geradezu exzessiv. Ohne Hierro, dafür von 22 Spielern in Fußballschuhen, deren Umgang beim nie langweiligen 3:3 mit dem Ball ästhetischer daherkam als jede Fado- oder Flamenco-Aufführung.



Es war viel geredet worden über den spanischen Trainerwechsel. So kurz vor Turnierbeginn, macht man ja eigentlich nicht. Zwei Tage vor dem ersten Spiel war Julen Lopetegui entlassen worden, weil er sich hinter dem Rücken des Verbandes mit Real Madrid geeinigt hatte, und die das auch noch hinter dem Rücken des Verbandes als Erste bekannt gaben. Hierro übernahm den Job und die Frage: Was würde das mit den Spielern machen?

Drei Tore von Ronaldo

Nun sind wir ein bisschen schlauer, auch wenn sich nach diesen ersten neunzig epischen Minuten und dem 3:3 gegen Portugal keine Antwort finden lässt. Trainer Hierro verkam zur Randfigur, er war nur stiller Bewunderer der bislang besten Begegnung dieser Weltmeisterschaft. Er staunte über den brachialen Willen seines Stürmers Diego Costa, der sich zwei Mal zum Torerfolg durchtankte, jubelte über die erstaunliche Torschuss-Präzision seines Verteidigers Nacho und grämte sich über den unwiderstehlichen Cristiano Ronaldo, der ihm mit drei Toren (ein Elfmeter, ein haltbarer Schuss und ein nicht haltbarer Freistoß) den Einstand als Nationaltrainer verdarb. Ausgerechnet Ronaldo, die Ikone von Real Madrid, Hierros Herzensclub.



Man könnte auch sagen: Nun war die WM eröffnet, sie hatte ihren ersten Schlagabtausch, von dem man noch länger sprechen wird. Die Spanier zeigten mit ihren vielen Ballkünstlern, dass sie auch bei dieser WM einen langen Aufenthalt planen. Und die Portugiesen, die schon bei der Europameisterschaft 2016 alle überraschten, indem sie einfach nicht ausschieden, sollten nach diesem Auftakt noch ein paar mehr Kerzen für Ronaldo anzünden. An guten Tagen, und so einer war das, kann er sein Team überall hinbringen, auch zu einem Remis gegen einen der Turnierfavoriten.



92 Prozent Passquote

Fußballmannschaften können von Zeit zu Zeit fragile Gebilde sein, unfähig, sich ihrem Schicksal entgegenzustemmen. Nicht so die Spanier. "Ach, die Dinge passieren. Man muss immer auf alles vorbereitet sind", sagte Diego Costa nach dem Spiel ganz beiläufig. Als hätte man ihm schon bei anderen Turnieren den Trainer unmittelbar vor dem Turnier weggenommen.



Doch es stimmt ja: Spanien spielte an diesem heißen Abend von Sotschi wie Spanien. Das gleiche Spanien wie unter Luis Aragones, Vicente del Bosque und eben Julen Lopetegui auch. Pass, Pass, Pass, Pass, Pass, Tor, Pass, Pass, Ronaldo, Pass, Pass und so weiter. Sie spielten sich das Bällchen 756-mal zu, das waren mehr als doppelt so viele Pässe wie bei den Portugiesen, 92 Prozent kamen an. All das kennt man von den Spaniern, doch wie sanft und sicher Isco, Busquets und Iniesta einen Ball behandeln können, das war im Gegensatz zu dem Klassentreffen der Ringer am frühen Abend dann doch wunderbar anzuschauen.



Niemand hatte erwartet, dass sich dieser Stil nun unter Hierro ändern würde. Aber was den inneren Kompass der Mannschaft angeht, hätte der sich doch leicht verstellen können. Schließlich war Hierro einst eine Ikone Real Madrids und in der Nationalmannschaft spielen nun mal auch Spieler, die diesem Verein eher wenig abgewinnen können. Glühende Barcelonistas wie Gerard Pique, Sergio Busquets oder Jordi Alba sollen nicht unbedingt vor Freude zum katalanischen Volkstanz Sardana aufgerufen haben, als sie von Hierros Berufung erfahren haben.



Wenn dem tatsächlich so war, konnte sich ihre Aversion bestens verstecken. Ging es doch um weit Größeres, die Ehre im Clasico Iberico. Spanien und Portugal mögen sich geografisch nah sein, ansonsten ähneln sie jedoch eher zerstrittenen Nachbarn, die sich über Kriege, Kolonien und dank der Wirtschaftskrise auch über den Kapitalismus entzweit haben. Siege gegen den anderen sind Prestigeobjekte, mehr wert als jedes Überseedepartement. Nun endete die erste Schlacht auf hoher See unentschieden. Der Krieg um den Gruppensieg wird in Nebenkämpfen gegen Marokko und den Iran entschieden.



Weder Hierro noch seinem Gegenüber Fernando Santos war es vergönnt, dieses direkte Aufeinandertreffen der beiden Großmächte des Fußballs zu entscheiden. Das Spiel gehörte den Spielern. Allein das ist eine gute Nachricht.