Der Weltmeister hat den WM-Start verpatzt. Bundestrainer Joachim Löw bemängelte nach der 0:1-Niederlage gegen Mexiko, seine Mannschaft habe halbherzig und ohne Mut gespielt. Jérôme Boateng bezeichnete das Spiel gegen Mexiko als "schlimmstmöglichen Start ins Turnier" und Thomas Müller resümierte: "Jetzt haben wir quasi nur noch K.-o.-Spiele." Auch viele Journalisten sind erstaunt über die Leistung des Titelverteidigers.



Die l'Equipe aus Frankreich bezeichnete das Spiel als eine Katastrophe für die Deutschen. Insbesondere in der ersten Hälfte sei das Team "völlig desorganisiert" gewesen. Auch Vladimiro Cotugno wunderte sich über die schwache Leistung. Die deutsche Mannschaft habe "vorne ungefährlich und in der Abwehr peinlich" gespielt, schreibt er in der italienischen Zeitung Corriere dello Sport. Sie sei "nicht wiederzuerkennen" gewesen. Die Mexikaner seien dagegen ihrem Motto gerecht geworden: Nichts kann uns aufhalten.

Der Guardian urteilt nicht ganz so hart über die Deutschen.Die Mannschaft habe zu Beginn das Spiel schön breit gemacht, allerdings hätte der Weltmeister zu wenig nach hinten gearbeitet, schreibt Barney Ronay: "Im Mittelfeld sind Toni Kroos und Sami Khedira der rasenden grünen Maschine hinterhergehechelt." Das britische Boulevardblatt Sun erkennt immerhin an, dass die Deutschen die meiste Zeit im Ballbesitz waren. Die Mannschaft habe das jedoch nicht nutzen können. Sie sei "gegen eine grüne Mauer angerannt", beschreibt es Tom Barclay.

Deutschland – Mexiko - Frust auf der Fanmeile Das Auftaktspiel des amtierenden Titelverteidigers Deutschland gegen Mexiko in Moskau endete mit einem für die Fans in Berlin enttäuschendem 0:1. © Foto: Henry Romero / Reuters

James Whaling vermisste Leroy Sané, der in der Premier League spielt und von Bundestrainer Joachim Löw nicht nominiert wurde. Ob er etwas am Ausgang geändert hätte, sei zwar ungewiss. "Aber in einem zahnlosen deutschen Angriff hätte er etwas beigesteuert, was nicht gezeigt wurde", so Whaling im Mirror.



Auch Andrew Keh diagnostiziert Schwächen im deutschen Team: Die Nationalelf sei zu langsam für die Mexikaner gewesen und wirkte "von der Rolle", schrieb er in der New York Times. Der Sieg Mexikos gleiche einem Erdbeben. Passend dazu verweist die Zeitung auf die mexikanische Erdbebenwarte, die ein Minibeben während des Tores registrierte und es auf die hüpfenden Massen zurückführte.

In Mexiko gilt das Spiel schon jetzt legendär: "Der wichtigste Sieg in der Geschichte Mexikos bei einer Weltmeisterschaft", titelt die Zeitlung El Universal. Was sich am 17. Juni im Luschniki-Stadion von Moskau abgespielt habe, werde kaum zu vergessen sein, schrieb Sebastián Garcia Méndez. Für Salvador Aguilerawar das Spiel gegen die Deutschen die "perfekte Partie". Der mexikanischen Mannschaft sei alles gelungen, schrieb er im El Sol de México. Die Deutschen hätten dagegen "verwirrt" gespielt. Es habe viele Prognosen für das Spiel gegeben, doch ein solcher Ausgang sei unvorstellbar gewesen.