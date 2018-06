Erstmals in der Geschichte der Fußballweltmeisterschaft ist die deutsche Nationalmannschaft bereits in der Vorrunde ausgeschieden – und das als Gruppenletzter. Internationale Medien reagieren vor allem mit Spott.

Die britische Boulevardzeitung Daily Mail etwa grüßt auf Deutsch: "Auf Wiedersehen!" Fußballfans aus aller Welt hätten ihre Schadenfreude nicht verbergen können, als Deutschland aus dem Turnier flog. Deutschland habe eine demütigende 0:2-Niederlage erfahren – England könne somit bei dieser WM nicht mehr gegen die DFB-Elf verlieren.



Auch The Sun, eine weitere Boulevardzeitung aus England, versucht sich mit einem deutschen Titel: "NEIN NEIN NEIN". "Die Mannschaft" sei voll und ganz "entmannt" worden ("Die Mannschaft well and truly manshafted"). Illustriert mit vielen Fotos von fassungslosen deutschen Spielern nach der Niederlage gegen Südkorea, fasst der Autor diesen einen der "größten Schocks" der WM-Geschichte zusammen. Das Aus sei für jeden Deutschen der "ultimativ peinliche, beschämende und erschütternde Alptraum".

Spott kam auch aus Brasilien, das vor vier Jahren mit einem 7:1 im Halbfinale gegen Deutschland ausgeschieden war. Fox Sports Brasil ließ in diesem Tweet wenig Deutungsspielraum offen:

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) 27. Juni 2018

Etwas nüchterner formuliert es die New York Times. Die Zeitung erkennt einen "Fluch" der Weltmeisterschaft: Wie schon Frankreich 2002, Italien 2010 und Spanien 2014 sei nun mit Deutschland der amtierende Champion in der Gruppenphase ausgeschieden. Die Spielzusammenfassung endet mit Toni Kroos, dem beim Spiel gegen Schweden gefeierten Freistoßschützen, der nach Abpfiff mit den Händen in den Hüften auf dem Platz stand und schließlich als letzter deutscher Spieler in den Kabinentunnel ging: "Dann, wie seine Mannschaft, verschwand er von dieser Weltmeisterschaft."

Das Wall Street Journal schreibt, alles was das deutsche Team hätte tun müssen, sei gegen Südkorea zu gewinnen. Doch dann habe Deutschland etwas sehr Untypisches getan: Das deutsche Team habe Panik bekommen. Die sorgfältig ausgearbeiteten Angriffspläne hätten sich in Chaos verwandelt. Nach dem Führungstor für Südkorea sei Verzweiflung ausgebrochen. Nun sei der amtierende Weltmeister ausgeschieden.

Südkoreanische Medien feiern die Mannschaft ihres Landes

Der österreichische Standard nennt die deutsche Leistung eine "blutleere Vorstellung". Trotz Favoritenrolle habe sich die DFB-Elf "teils haarsträubende Fehlpässe" erlaubt. Deutschland habe sich nur "bessere Halbchancen" gegen gut verteidigende Südkoreaner erarbeitet, der Weltmeister sei gescheitert.

Dem russischen Medium Sports.ru zufolge begann nach dem Abpfiff gegen Südkorea für Deutschland ein Generationswechsel, "so wie einst das Scheitern bei der EM 2004 eine neue Epoche in der Geschichte der Mannschaft gebracht hat". Das werde mit dem Trainer beginnen, Joachim Löw werde nach dieser Katastrophe kaum Cheftrainer bleiben können.

Spaniens As spricht von einem "Zusammenbruch Deutschlands", Marca von einem "katastrophalen Deutschland". Die DFB-Auswahl sei tosend, "ja fast grotesk" untergegangen. In der Mundo Deportivo heißt es: "Die Überraschung ist perfekt!" Es sei ein ebenso historisches wie peinliches Scheitern.

Südkoreanische Medien betonen die gute Leistung der Mannschaft ihres Landes. "Ungeachtet einer torlosen ersten Halbzeit übertrafen die Koreaner alle Erwartungen, weil sie Deutschlands Torchancen verhinderten", schreibt etwa die Joongang Daily. Ähnlich kommentierte die nationale Nachrichtenagentur Yonhap: "Südkorea beschämt schludrige Deutsche mit Kontern." Das Fußballspiel sei wie die Geschichte von David gegen Goliath gewesen.

Mit Material der dpa.