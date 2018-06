Fazit:

So so, 5:0. Und das, obwohl Zyniker schon vor dem Spiel wussten, dass die Konstellation denkbar ungünstig war. Der laut Weltrangliste schlechteste der 32 WM-Starter (Russland) traf auf den zweitschlechtesten (Saudi-Arabien). Was sollte da schon kommen, außer einem 0:0, das man spätestens nach dem Blick auf das ernste Gesicht von Horst Seehofer in der heutigen Tagesschau wieder vergessen haben würde.

Es wurde dann doch ganz munter. Die Saudis probierten immerhin, mitzuspielen. Schnell aber wurde klar, dass ihr limitiertes Können gegen den Gastgeber zu wenig sein würde. Die Russen gingen früh in Führung und waren dann auch bei ihren weiteren Chancen fast immer erfolgreich. 2:0 zur Halbzeit; und noch nie endete ein WM-Eröffnungsspiel so hoch wie dieses: 5:0.

Den Russen wird das guttun, war ihre Mannschaft doch vor der WM von den eigenen Fans fast schon schadenfreudig bereits abgeschrieben worden. Doch auch gegen die Saudis gelang nicht so viel, viele Fehlversuche der Russen hätten bessere Gegner härter bestraft. Nur reicht das eben gegen Saudi-Arabien. Alle fünf Tore waren begünstigt durch saudische Passivität oder Abwehrfehler, die man so vielleicht in der deutschen 3. Liga sieht.

Saudi-Arabien spielte genau diametral wie noch vor einer Woche gegen Deutschland. Dort ließen sie sich in der ersten Halbzeit einschüchtern, als sie nach dem Seitenwechsel aber nachlässige Deutsche erlebten, waren sie gefährlich. Davon war nun wenig zu sehen. Russland war im zweiten Abschnitt immer überlegen, so viele Entschuldigungsgesten von Wladimir Putin an seinen saudischen Gast Mohammed bin Salman hat man selten gesehen. Es war ihm schon fast unangenehm.

Robbie Williams erging es da ganz anders: Sein Mittelfinger während des Auftritts bei der Eröffnungsfeier war als Geste an die Nörgler gemeint, die ihm vorwarfen, dass er sich vor einen Karren spannen lassen würde. Er nahm keinen Cent für den Auftritt, sagte er danach.

Damit erging es ihm wie uns hier. Das war es jedenfalls aus dem Liveblog. Gleich fassen wir das Spiel hier ausführlich zusammen, am Freitagmorgen lesen Sie eine Reportage aus dem Stadion. Das nächste Liveblog schreiben wir dann am Sonntag, wenn Deutschland zum ersten Mal spielt. Bis dahin!