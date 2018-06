32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat ein Redakteur oder Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte. Vor dem Anpfiff haben sie ihre Jungs porträtiert. Hier: Schweden.

Okay, okay, ich kann nicht wirklich beurteilen, ob Königin Silvias Schwedisch, wie die Schweden meinen, auch nach 40 Jahren immer noch ziemlich deutsch klingt. Ich schalte auch nicht, wie die Nordmänner und -frauen, jeden Heiligabend um 15 Uhr den Fernseher ein, um mit der ganzen Familie die Weihnachtsfolge von Kalle Anka (Donald Duck) zu sehen. Und vor allem macht mein Schwein, wenn es wieder mal nicht pfeift, nicht "nöff, nöff", sondern immer noch "grunz, grunz". Aber trotzdem bin ich großer Schweden-Fan. Das hat sicher etwas damit zu tun, dass ich, wie jeder ordentliche Schwede, weiß, dass Volvo aus dem Lateinischen stammt und "ich rolle" heißt. Aber noch viel mehr mit der WM 1974.

Peter Dausend ist ZEIT-Redakteur in der Hauptstadt. Als Schweden-Pate weiß er, dass ein 0:4 ein lächerlich knapper Rückstand ist.

Ich war damals zehn Jahre alt, als Deutschland im zweiten Spiel der Zwischenrunde in Düsseldorf auf Schweden traf. Es regnete in Strömen, und je länger das Spiel dauerte, desto merkwürdigere Gefühle spürte ich in mir aufsteigen, irgendwie undeutsche. Ralf Edström, der Lulatsch vom PSV Eindhoven, haute den Ball nach einer halben Stunde volley aus der Luft aus 16 Metern ins deutsche Tor – und ich dachte: geil. Das heißt, geil habe ich da sicher nicht gedacht, geil kannte ich da noch da nicht, wahrscheinlich habe ich gedacht: dufte. Sagte man damals nicht dauernd dufte?

Egal. Das Spiel lief weiter, und ich konnte mich einfach nicht freuen, als Overath – ich wollte Netzer sehen! – der Ausgleich gelang. Und schon gar nicht, als Rainer Bonhof kurz darauf das 2:1 erzielte. Was war da los mit mir? Warum fand ich den langen Edberg dufte, den schnellen Sandberg knorke und den famosen Ronnie Hellström im Tor einfach nur cool. Okay, cool ist ein Slangwort, das erst in den Achtzigern aufkam. Aber Hellström war als Torwart seiner Zeit so weit voraus, dass cool prima passt. Als Sandberg zum 2:2 traf, jubelte ich ausgelassen, allerdings nur innerlich. Andernfalls hätte mich mein Vater wahrscheinlich enterbt und mein älterer Bruder verprügelt. Deutschland gewann dann zwar noch 4:2, doch ich hatte eine neue Liebe entdeckt: Schweden.

Meine Begeisterung stieg nochmals, als ich, sechs Jahre später, Schweden zum ersten Mal bereiste. Als ich dort feststellte, dass man zum Butter aufstreichen ein eigenes Messer benutzt, dass man immer zuerst durch den Türspion lugt, bevor man die Wohnung verlässt, um ja seine Nachbarn nicht zu treffen, und dass man bettelarm wird, wenn man ab und zu mal ein Bier trinkt, wusste ich plötzlich: Es ist nicht alles schlecht in Tyskland. Tack, Sverige!

Warum wird Schweden Weltmeister?

Weil Schweden die zentralen Fußballfloskeln auf den Platz bringt: kompakt stehen, nichts zulassen, rechtzeitig in die Zweikämpfe kommen – wer könnte das besser als die Nachfahren der Wikinger?

Warum vielleicht doch nicht?

Weil Edberg und Sandberg nicht dabei sind.

Wer kommt ganz groß raus?

Albin Ekdal. HSV-Profis brillieren immer dann, wenn sie nicht für den HSV spielen.