Was haben ein Niederländer, ein Italiener und ein Deutscher bald gemeinsam? Sie sind alle gegen Schweden ausgeschieden! Diesen Kalauer erzählen sich junge Schweden in Malmö, Göteborg, Stockholm. Und wie bei schlechten Witzen üblich: Ist die Stimmung gut, funktioniert auch der seichteste Humor. Ein schwedischer Reporter überreichte den deutschen Nationalspielern bereits gefälschte Rückflugtickets, mit Weißbier-Coupon.



"In Schweden ist gerade Fußball-Hochstimmung. Die Menschen freuen sich ohne Angst, am Samstag auszuscheiden, auf die Deutschen", sagt Michael Wagner. Wagner ist schwedischer Sportjournalist und schreibt für das Boulevardblatt Aftonbladet in Stockholm. Gerade reist er mit der Blågult, den Blaugelben, durch Russland. Er sagt auch: "Es gibt keine Stars nach internationalen Maßstäben, keinen Zlatan Ibrahimović. Aber die Zuversicht ist groß, weil die Schweden schätzen, was auf dem Platz steht: eine Mannschaft nämlich."

Dieser Optimismus vor dem großen Spiel mag trotzdem etwas überraschen. Schweden und Deutschland, das ist für die Skandinavier seit dem WM-Halbfinalsieg von 1958 keine Erfolgsgeschichte mehr. 1992 verlor die goldene schwedische Generation gegen Deutschland das erste EM-K.-o.-Spiel und musste danach den Sensationstitel des dänischen Nachbarn schlucken. 2006 schickte Lukas Podolski mit zwei frühen Toren eine gute schwedische Mannschaft nach dem Achtelfinale nach Hause. Richtig erfolgreich waren Schweden in Deutschland nur, wenn es darum ging, Verträge beim ehemaligen Bundesligisten FC Hansa Rostock abzustauben.



"Jeder arbeitet für jeden"

Die Realität im Juni 2018 ist eine andere. Fußballdeutschland fühlt sich nicht gut. Schwarz-rot-goldene Hawaiiketten verwelken gerade an den Hälsen. Unternehmen fürchten sich um Hunderte Millionen, die sie in WM-Marketing investiert haben. Und um sportlich zu bleiben: Während die Nationalelf gegen Mexiko mit 0:1 verlor, schlugen die Schweden Südkorea überzeugend mit 1:0. Vor allem haben die Schweden etwas, was sich Joachim Löw und 82 Millionen Fußballtrainer gerade wünschen: Teamgeist. Der DFB-Marketingslogan "Die Mannschaft" jedenfalls trifft derzeit eher auf den Gegner zu.



"Die Schweden haben nicht besonders viel individuelles Talent. Doch genau das macht sie in diesem Jahr stark. Jeder arbeitet für jeden, niemand muss mitgezogen werden", sagt auch Wagner. Schweden hat eine klare Hierarchie und ein klares Konzept. Der Leader ist Andreas Granqvist, der Abwehrchef von Kuban Krasnodar. Wagner rollt das R, wenn er den Vereinsnamen ausspricht. Granqvist spielte gegen Südkorea wie ein Putzerfisch. Alles was in den Strafraum kam, knabberte er weg, mit Oberschenkel, Kopf und Fuß.