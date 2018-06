WM - Schweden besiegt Südkorea In Nischni Nowgorod hat die schwedische Mannschaft das Team aus Südkorea mit einem 1:0 geschlagen. Der nächste Gegner der Schweden ist Deutschland. © Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa

32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Schweden – Südkorea 1:0



Was schaut man sich an, das WM-Vorrundenspiel Schweden gegen Südkorea in Nischni Nowgorod bei der ARD oder das zeitgleich übertragene Polit-Endspiel CSU gegen Merkel in München und Berlin auf Phoenix? Für einen politischen Journalisten sollte das eigentlich eindeutig zu beantworten sein, aber als ein politischer Journalist, der es mit dem legendären Trainer des FC Liverpool, Bill Shankly, hält, gerät man schnell in ein echtes Dilemma. Denn laut Shankly ist Fußball ja keine Sache von Leben und Tod, sondern viel wichtiger. Der Ausweg aus dem Dilemma kann daher nur lauten: das Endspiel im Fernsehen – und parallel dazu der Vorrundenkick im Livestream. Schließlich sind Schweden-Paten multitaskingfähig! Im Unterschied etwa zu Joshua Kimmich oder Markus Söder. Die kennen nur eins: immer stur nach vorn.

Mein Glaube an den Erfolg der Gelb-Blauen des Svenska Fotbollsförbundet basiert auf einer unumstößlichen Fußballweisheit: Jeder Spieler, der zum HSV wechselt, wird schlechter – und jeder, der ihn verlässt, besser. Anders gesagt: Meine Hoffnungen ruhen auf der Treffsicherheit des Ex-Hamburgers Marcus Berg, dem Mann, der bei den Schweden die Position des genialen Großmauls Ibrahimović einnimmt. Bei der CSU kommt diese Rolle ja Alexander Dobrindt zu – wobei dessen Schwerpunkt eher auf dem Großmäuligen liegt als dem Genialen.

Marcus Berg hat seinen HSV-Moment

Nach zehn Minuten ist in Nischni Nowgorod der elf Spieler umfassende Masterplan der Schweden klar: kompakt stehen, jeden Angriff der Südkoreaner bereits an der Strafraumgrenze abweisen und ein Wiedereinreiseverbot für zweite Bälle und Flanken aus dem Halbfeld verhängen.



Peter Dausend ist ZEIT-Redakteur in der Hauptstadt. Als Schweden-Pate weiß er, dass ein 0:4 ein lächerlich knapper Rückstand ist.

In diesem Moment betritt Angela Merkel in Berlin das politische Spielfeld und verkündet, sie setze weiterhin ganz auf eine europäische Lösung, die sich aber, wenn wir das richtig verstanden haben, nicht gegen die asiatischen Südkoreaner in Russland richtet, sondern gegen die bayrischen Deutschen in ihrer Regierung. Die Kanzlerin setzt sich selbst eine Frist von knapp zwei Wochen, um Lösungen zu finden. Jogi Löw hat dafür nur bis zum nächsten Samstag Zeit. In dem Moment hat Marcus Berg seinen HSV-Moment: Er schießt aus fünf Metern völlig frei stehend den südkoreanischen Torwart an.

In München schaltet sich nun der Ichbinganz Andersson der deutschen Politik, CSU-Chef Horst Seehofer, ein – und freut sich darüber, dass die CDU nun, wie er meint, 62,5 der 63 Punkte seines eigenen Masterplans mittrage. Berg verballert derweil seine zweite Großchance. Und Seehofer kündigt an, seinen deutschen Meisterplan "sofort umsetzen" zu wollen. Wobei "sofort", wenn man genau hinhört, jetzt nicht mehr sofort bedeutet, sondern Anfang Juli. So wie "Titel verteidigen" jetzt auch nicht mehr Titel verteidigen heißt, sondern "Vorrunde überleben". Berg beweist derweil, dass er ein Ganz Andersson als Ibrahimović ist: Er vergibt zum dritten Mal allein vor dem Tor.

Halbzeit-Fazit: Die zweite Hälfte des Polit-Endspiels findet erst nach dem EU-Gipfel am 29. Juni statt. In München, Berlin und Nischni Nowgorod steht es 0:0.

In der zweiten Halbzeit gilt alle Konzentration dem Spiel und nicht der Schlacht. Emil Forsberg, eigentlich das Ankerzentrum der Schweden, bleibt zwar blass, doch seine Mannschaft hat weiterhin die besseren Chancen. Neben Berg stürmt Ola Toivonen, ein Angreifer mit der Durchschlagskraft der früheren CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt – in der gesamten Saison erzielte er für seinen Verein, den FC Toulouse, exakt null Tore. Seine Quote hält er locker.

Der Älteste der Alten trifft

In seinem seehoferhaften Bemühen, Eindringlinge in den ureigenen Lebensraum umgehend wieder loszuwerden, überzieht der eingewechselte Min Woo Kim – und grätscht den Schweden Claesson nach gut einer Stunde einfach mal um. Technisch weitaus besser ausgestattet als jedes deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge überführt der Videoschiedsrichter den Übeltäter – und Granqvist, der älteste der alten Schweden, verwandelt den fälligen Elfmeter in Nischni Nowgorod mit jener Gelassenheit, die in München und Berlin gerade so schmerzhaft fehlen.

Der Rest ist schnell erzählt: Die Schweden schließen die eigenen Reihen zu einer Festung Europa, gegen die Kicker aus dem anderen Kulturkreis vergebens anrennen. Es bleibt beim 1:0. Der Pate ist zufrieden und gönnt sich heute Abend einen Schwedentrunk aus dem Systembolaget.

Fehlt noch was? Ach ja, Berg, der alte Hamburger, hat nicht getroffen. Das hebt er sich auf für nächsten Samstag.