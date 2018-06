32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Schweiz – Costa Rica 2:2

Costa Ricas Fußballer sind so gut wie die Deutschen. Diesen Satz hätte ich als Teampate der Lateinamerikaner gerne unter anderen Voraussetzungen geschrieben. Etwa bei einem Aufeinandertreffen im Halbfinale, das dann in einem knappen Elfmeterschießen entschieden wird. So aber treffen sich beide Mannschaften allenfalls noch am Moskauer Flughafen, um die Heimreise anzutreten. Costa Rica und Deutschland, beide in der Vorrunde ausgeschieden, beide jeweils als Gruppenletzter. ¡Oh, Dios mío!



Während die Deutschen gegen Südkorea immerhin noch um das Weiterkommen spielten, ging es im letzten Gruppenspiel der Ticos nur noch um ein versöhnliches Ende. Eine gute Leistung, ein Tor, ein bisschen pura vida, das war alles, was der Pate und die Fans Costa Ricas sich wünschten. Und nebenbei ging es auch noch um die Frage, welches Land denn nun die bessere Schweiz ist – die schweizerische Schweiz oder die Schweiz Zentralamerikas, wie Costa Rica auch genannt wird.



Eike Kühl ist Redakteur im Digital-Ressort von ZEIT ONLINE und war noch nie in Mittelamerika. Holt er aber nach seinem achten Spanischkurs bestimmt bald nach.

Das klingt natürlich erst mal absurd, schließlich scheinen beide Länder nicht nur geografisch nicht viel gemeinsam zu haben. Auf der einen Seite die Schweiz – Steuerflüchtlinge, Sepp Blatter, Käse und steile Wände. Auf der anderen Seite Costa Rica – Giftfrösche, Vulkane, Quesada und geile Strände. Aber tatsächlich sind sich beide Nationen gar nicht mal so unähnlich: Sie sind beide klein, politisch neutral, naturtreu und liegen in der Rangliste der Pressefreiheit Kopf an Kopf auf Platz sechs und sieben.



Huch, sie können ja doch angreifen!

Glücklicherweise gab es aber vor dem Spiel in Nischni Nowgorod keinen Nichtangriffspakt zwischen den beiden. Für die Schweiz ging es immerhin noch um alles – vom Gruppensieg bis zum Ausscheiden war alles denkbar. Costa Rica hatte schon im dramatischen Spiel gegen Brasilien gezeigt, dass es ein unbequemer Gegner sein kann.

Die Ticos begannen dann auch furios, sie rannten an, als hätte Wladimir Putin noch eine Achtelfinalwildcard für den besten Gruppenletzten versprochen. In den ersten 20 Minuten kamen Borges, Colindres und Oviedo, der mittlerweile in der dritten englischen Liga spielt, zu besten Chancen und Aluminiumtreffern, und ich musste mir angesichts solch überraschender Offensivkraft erst einmal die drei Bier aus den Augen reiben, die ich zuvor während des Deutschlandspiels verhaftet hatte: War das wirklich Costa Rica, die hier mit Herz und Seele angriffen? Und wo waren eigentlich die Spieler der Schweiz?



Für 20 Minuten schien es, als würde es der Spieltag der bereits Ausgeschiedenen werden. Aber die Schweiz ist nicht Deutschland, und so traf Džemaili nach einer guten halben Stunde dann auch zum 1:0 für die Eidgenossen. Ein Tor aus dem berühmten Nichts, in dem offenbar aber doch der Fußballgott lebt und das Leiden des nicht mehr ganz so jungen WM-Paten verlängerte: Zur Halbzeit war Costa Rica weiterhin die einzige Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft, die noch kein Tor geschossen hatte.