32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte. Vor dem Anpfiff haben sie ihre Jungs porträtiert. Hier: die Schweiz.



Jetzt mal ernsthaft: Wer kann hinter einer Mannschaft stehen, die von Fans in Kuhkostümen angefeuert wird? Ja, die Schweizer Fussballnationalmannschaft, die Nati, macht es mir nicht einfach. (Hab mir diesen Job als EM-Paten nicht ausgesucht. Muss ihn ja machen, Ehrensache, als Mann der ZEIT in der Schweiz.)

Wobei, es ist nicht so sehr die Mannschaft, die mich mit ihr fremdeln lässt, sondern ihr Umfeld. Diese Kuhglocken-Euphorie, dieses Hopp-Schwiiz-Hurra, diese Alle-schwingen-jetzt-die-von-der-Grossbank-gesponserte-Schweizer-Fahne: Da ist mir viel zu viel superpatriotisches Wir-Gefühl.

Matthias Daum leitet die Schweiz-Seiten der ZEIT und hatte daher so gar keine Wahl hier.

Nein, ins Stadion zog es mich noch nie, wird es mich kaum je ziehen, wenn die Nati spielt. Ligaspiele, die sind mein Ding, mit Rauch und Pyro in den Fankurven; wobei ich heute lieber brav auf der Gegengerade sitze. Auf dem Platz ein Team, mit dem ich über die Jahre mal gute, mal schlechte, mal B-klassige, mal Champions-League-Zeiten durchlebe. Irgendwie passt mir dieses Wir besser.

Aber die Schweizer Mannschaft selbst, diese 23, die nun in Russland an der WM antreten, die ist schon cool. Sehr cool sogar! Eine "Multikultitruppe mit Kraftwürfel", nannte sie mein Vorgänger, der die Nati 2016 bei der EM in Frankreich als ZEIT-ONLINE-Pate durchs Turnier begleitete. Treffender kann ich das nicht formulieren.

Seit den Neunzigerjahren wird das Schweizer Team immer bunter. Erst waren es die Migrantensöhne aus Italien und der Türkei, die sich das rote Trikot überzogen. Später kamen die Einwandererkinder aus Albanien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina dazu. Heute sind die Nati-Spieler auch mit Kamerun oder der Elfenbeinküste verbunden. Die Statistiker errechneten: während der WM in Brasilien war die Schweiz das bunteste Team, vor zwei Jahren wurde sie nur hauchdünn von den Black-Blanc-Beur-Franzosen geschlagen.

Doch im Gegensatz zu den vergangenen Turnieren in Südamerika und dem Nachbarland sind die Multikulti-Eidgenossen dieses Jahr richtig gut eingespielt. In der Qualifikation einmal sogar gegen den Europameister Portugal gewonnen; okay, als es drauf ankam, um den Gruppensieg ging, hatten sie gegen Ronaldo & Co. keine Chance.



Fast wichtiger noch: Sie sind nicht mehr auf Gedeih und Verderb von ihrem Kraftwürfel, von Xherdan Shaqiri, abhängig. Der wirblige Mittelfeldspieler, eben mit Stoke City aus der Premier League abgestiegen, sorgt zwar noch immer für das Spektakel, aber die Mannschaft hat der Nationaltrainer Vladimir Petkovic um einen anderen gebaut. Um Granit Xhaka, den Arsenal-Legionär mit dem gigantischen Selbstvertrauen. Er steht dafür, was Petković, auch er ein Zugewanderter, versprach, als er 2014 das schwere Erbe des Welttrainers Ottmar Hitzfeld antrat: Nicht nur auf Resultat, sondern attraktiv spielen. Etwas reißen, wieder mal das Viertelfinale erreichen. Vielleicht klappt es in Russland. (Nein, ein Kuhkostüm ziehe ich mir auch dann nicht über!)

Warum wird die Schweiz Weltmeister?

Weil nach dem Achtelfinalsieg gegen Deutschland alles möglich sein wird.

Warum vielleicht doch nicht?

Weil das Achtelfinale gegen Deutschland im Penaltyschießen entschieden wird.

Wer kommt ganz groß raus?

Manuel Akanji, der neue, blutjunge Abwehrpatron.