32 Mannschaften treten bei der Fußballweltmeisterschaft an. Für jede hat eine Redakteurin oder ein Autor von ZEIT ONLINE oder DIE ZEIT die Patenschaft übernommen. Unsere WM-Paten begleiten ihr Team durchs Turnier und schreiben persönliche Spielberichte.

Serbien – Brasilien 0:2



Ich saß auf einer Holzbank in Veddel, einem Stadtteil am Hamburger Hafengebiet, wo der Ausländeranteil 44 Prozent beträgt. Der Fußballsound plärrte aus einem Fernseher auf einem improvisierten Gestell, unsere resolute portugiesischstämmige Kneipenbesitzerin regulierte zwischen dröhnend laut und flüsterleise den Ton rauf und runter. Es hatte mit den Nachbarn zu tun. Ich bestellte ein Bier und ein großes Steak. Gestalten in Siegertrikots von 2014 zogen an der Straße vorbei, traurig und ihrer Meinung nach wohl fehl am Platz: Eine junge Frau mit schwarz-rot-goldenen Schminkstreifen auf den Wangen betrat das Lokal und ging aufs Klo, sie kam ungeschminkt wieder heraus.

Wer gestern Abend nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft noch Fußball gucken wollte, brauchte eine neue Heimat – übergangsweise. Das war mein Glück. Ich halte mich zwar gerade in Hamburg auf, kehre aber demnächst wieder für sehr lange in meine Wahlheimat zurück, nach Brasilien, wo ich bei der WM 2014 noch stolz das Trikot der "Mannschaft" am Strand von Rio trug. Na gut, allermeistens, nach dem 7:1 war das kurzzeitig etwas riskant. Heute Abend in der Hamburger Veddel finde ich es tröstlich, ein zweites Team zum Anfeuern zu haben.

Nun ist es nicht automatisch so, dass man als deutscher Fußballfan einfach so bei den brasilianischen Fans willkommen wäre. In der Kneipe in der Veddel saßen ein paar Brasilianer: zwei Pärchen, davon eines in knallgelber Nationalfarbe und die anderen in Sicherheitshalber-Schwarz-Weiß. Eine Familie war da, die Kinder turnten in Grün und Gelb auf einem Schaltkasten an der Straße herum, für Fußball interessierten sie sich eher nicht. Ich rief den Eltern ein paar Worte auf Portugiesisch zu, und die Antwort blieb schüchtern-verhalten. Was einerseits nicht sehr typisch brasilianisch ist, andererseits aber doch: Die Bewohner meines Wahlheimatlandes haben in der Regel ein Supergespür fürs Zwischenmenschliche und fanden es wohl ratsam, die Leutseligkeit im Post-Südkorea-Deutschland vorübergehend runterzufahren.

Tite, der Furcht einflößende Sportlehrer

Anpfiff. Mit einem Auge verfolgte ich, wie die Seleção für ihre Verhältnisse ungewöhnlich gefasst auf den Rasen lief. In den vergangenen Tagen hatten sie zum Teil eher wie nervöse Psychowracks gewirkt. Sie sangen die brasilianische Nationalhymne und noch eine Extrastrophe, fröhlich und a cappella, als die Musik verstummte. Sogar der eitle Neymar schaute ernst aus dem Trikot, seine viel verspottete Spaghettifrisur hatte irgendwer auf ein Minimum gestutzt. Am Spielfeldrand stand der bullige Trainer Tite, ein Disziplinfanatiker mit bohrendem Blick. Das konnte jetzt gar nicht schiefgehen, fand ich. Vor solchen Typen hatte ich früher eine Höllenangst, wenn sie Sportlehrer waren.